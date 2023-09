Risto Mejide y Natalia Almarcha, juntos de nuevo: él compra un anillo de 7.000 euros

Risto Mejide y Natalia Almarcha habían cerrado su capítulo sentimental. Rompieron su relación en el mes de julio y ella aseguró "haber pasado página". De hecho, se dio una nueva oportunidad con su ex, lo que dejó ver que el presentador de televisión ya no tenía lugar en su corazón. Pues bien, solo después después han viajado a Granada, donde han paseado de la mano y tras cuya escapada ella incluso ha escrito: "Fin de semana que llevaré siempre tatuado en el corazón". Unas palabras que podrían traducirse en algo mucho más especial de lo que podemos imaginar. Aunque no han publicado fotos juntos de esta nueva etapa, lo cierto es que hay imágenes en la Red en las que se puede ver a ambos muy cómplices. Pero este paso al frente no es el único que han dado, ni mucho menos.

Todo lo que se sabe del anillo que compró Risto Mejide

El publicista ha comprado un imponente anillo de más de 7.000 euros en una firma de lujo, aunque se desconoce si la alianza tiene un significado único para ellos. Si es un gesto al intentarlo de nuevo o bien sus intenciones van más allá. Un gran desembolso que llega un año después de que Laura Escanes y Risto Mejide se separaran y pusieran fin a su matrimonio. Mientras él ha tenido vaivenes con Natalia Almarcha, la influencer ha tenido y tiene una sólida relación con Álvaro de Luna, de quien se declara profundamente enamorada y sobre quien se ha hecho incluso un tatuaje en su honor. Ha sido precisamente una persona de a pie quien ha dado detalles de la última adquisición de Risto en Andalucía: "Lo he visto en la Joyería Suárez de Granada comprando un anillo híper caro de 7000 euros. Sabiendo esto era para Natalia fijo", escribió una joven en la Red. Él, de momento, ha preferido no aclarar la destinataria del mismo, tampoco cómo está su corazón después de tantos vaivenes sentimentales.

Cabe señalar que no es el único viaje que han hecho juntos este verano. En el mes de agosto visitaron la casa que el polémico comunicador tiene en La Cerdanya, donde se han dejado ver sin miedo al qué dirán. Ahora Risto vuelve a apostar por su relación con Natalia, con quien vivió un comienzo muy intenso que acabó con una bronca pública entre ellos. A pesar de que pocos creían que se reconciliaran, la vida ha vuelto a sorprenderles. También a los lectores tras ver las fotos de Risto Mejide y Natalia Almarcha en la cuenta de 'La Cuernis', donde los dos aparecen con un audioguía durante su visita a La Alhambra. Agarrados de la mano y mirándose con mucho amor, los dos estarían "muy enganchados con el otro", lo que ha provocado que se busquen de nuevo.

¿Quién es Natalia Almarcha?

La joven de 27 años vive en Valencia, aunque puede que sus planes cambien pronto. Natalia ya no estaría trabajando en una farmacia, sino con grandes miras hacia "un proyecto empresarial potente", según han explicado en 'Mamarazzis'. Quizás esto sea lo que les acerque y ayude a que todo marche sobre ruedas.

1 de 5 Natalia ha posteado su escapada en sus redes sociales 2 de 5 Un fin de semana en el que incluso se ha tatuado una rosa en su piel 3 de 5 Emocionada, ha querido que sus seguidores sean partícipes de su felicidad 4 de 5 Aunque no ha contado cuál era su compañía 5 de 5 Risto no ha dado pistas de esta reconciliación