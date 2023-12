Risto Mejide y Laura Escanes firman el divorcio

Ha pasado más de un año desde que Laura Escanes y Risto Mejide decidieron tomar caminos separados. Tras siete años de relación, el presentador se hacía eco de su ruptura con la influencer a través de redes sociales y por medio de una cuenta atrás. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ambos han firmado definitivamente el divorcio mientras viven momentos totalmente distintos a nivel sentimental.

Cuando apenas quedan unas semanas para despedir el 2023, Risto Mejide y Laura Escanes se han reunido para poner el punto final a su historia de amor. Así lo han confirmado Laura Fa y Lorena Vázquez en el podcast de las ‘Mamarazzis’, donde han añadido que el reencuentro entre la expareja ha sido “un poco frío”: “Quedaron la semana pasada en un juzgado de Madrid los dos. Fue una firma un poco fría. Desde que rompió con Álvaro de Luna se produjo una aproximación con Risto que durante el tiempo con Álvaro las cosas estaban más tensas (…) Me cuentan que el día de la firma les vieron muy fríos”, ha contado la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’.

Risto Mejide, Laura Escanes y dos situaciones sentimentales muy diferentes tras la ruptura

Por su parte, su compañera ha aclarado que “a mí me cuentan personas cercanas a Risto que él aún arrastra su ruptura con Laura Escanes. Fue más traumática para Risto que para Laura porque la decisión la tomó ella”, ha asegurado. Unas palabras que dejan entrever que quizá el presentador no se tomó del todo bien que la que fuera su esposa quisiera poner punto final a su matrimonio. Aún así, eso no le ha impedido rehacer su vida con Natalia Almarcha, con quien comenzaba un romance intermitente a principios del 2023 que aún perdura en el tiempo.

Quien no atraviesa una situación tan idílica en lo que al ámbito amoroso se refiere es Laura. Hace apenas unos meses, la creadora de contenido finalizaba su noviazgo con Álvaro de Luna, el cual había empezado semanas después de su separación de Risto. Ambos habían conseguido formar uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, llegando incluso a protagonizar momentos de lo más románticos como el que tuvo lugar en el escenario de un festival celebrado en Cullera, Valencia. Ahí fue donde el cantante llamó a su exnovia para que subiera al escenario y entonar juntos ‘Todo contigo’, canción que le había dedicado. Unos segundos de lo más especiales que fueron compartidos en redes sociales por los seguidores de los dos.

Pero todo lo que empieza, llega a su fin, y es por ello que Escanes y el sevillano decidieron poner el broche de oro a su historia de amor guardándose respeto pese al paso del tiempo. Ahora, ambos permanecen plenamente centrados en sus compromisos profesionales y, de momento, se descartan las posibilidades de reconciliación, aunque todo puede suceder.