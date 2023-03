Risto Mejide habla por primera vez de su nueva novia

"Es una persona que estoy conociendo, que tenemos objetivos comunes". Es una de las declaraciones que ha ofrecido Risto Mejide en 'Focus', donde ha hablado de su nuevo libro, que aborda la historia de amor de Bach con su segunda mujer, a la que casi doblaba la edad. Un relato que no dista tanto de su propia vida junto a su ex, Laura Escanes, 21 años más joven que él, y con Natalia Almarcha, su actual novia, a la que también saca bastantes años. Es algo sobre lo que ha reflexionado mucho últimamente: “He cerrado una etapa, me ha permitido cerrarla bien, con todo lo bueno y todo lo malo”. Ahora está en un momento de su vida en el que no quiere hablar de relaciones, si no de “etapas”.

"Me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga", admite Risto Mejide

El publicista y presentador lleva poco tiempo con su actual pareja, por eso quiere ir poco a poco y ser cauto a la hora de hablar de su relación “Tengo que ser muy respetuoso con eso porque me va la relación en ello”, explicaba. “Persigue el mismo objetivo que yo, le gusta mucho la música, le gusta mucho leer y ya veremos lo que dure”. Parece claro que comparten aficiones. Risto no niega que está “muy feliz”, pero no desea dar demasiados detalles sobre ella: “Quiero respetar mucho una cosa que ella necesita, su anonimato. Tiene su carrera, su objetivo y considera que ella no quiere formar parte de esta exposición. Tengo que ser muy respetuoso con eso, porque me va la relación en ello".

"Yo estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga", sentenciaba el juez de Got Talent. Para Risto no es un problema enamorarse de alguien con quien tenga diferencia de edad. Es algo que en su familia ha sucedido en varias ocasiones. Y así lo ha contado en su entrevista. Tras enviudar, su abuelo se enamoró de una mujer 30 años más joven que él y le recuerda “felicísimo”. Además, su madre se casó en segundas nupcias con un hombre al que él le saca dos años: “¿No tienen derecho a enamorarse de quien les dé la puñetera gana? Sin ser señalados”.

“Quiero respetar mucho una cosa que ella necesita, su anonimato", explica el presentador

La joven que ha devuelto la felicidad a Risto Mejide tras romper con Laura Escanes es Natalia Almarcha. Tiene 27 años y es graduada en Farmacia, Nutrición y Dietética. Además, ha estudiado ortopedia y ha obtenido a lo largo de su vida muy buenos resultados académicos, tal y como publica Lecturas. Actualmente trabaja en una Farmacia en Valencia, donde vive. La pareja se conoció a través de las redes sociales y fue Risto el que dio el paso de escribir. Después de varias semanas hablando, quedaron para verse y desde ese día, están juntos. Salen desde el pasado mes de diciembre y no pueden estar más felices juntos, tal y como ha dejado claro el propio Risto.

En su último libro, 'Dieciséis notas', Risto Mejide aborda la diferencia de edad de Bach y su mujer. Tras el fallecimiento de la primera mujer de Bach hasta que se enamora de Ana Magdalena, dice, hay un vacío en su biografía. También reflexiona sobre el amor en la edad madura, así como en la diferencia de edad entre dos personas que mantienen una relación sentimental.