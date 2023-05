Paula Ribó, más conocida por su nombre artístico de Rigoberta Bandini, ha contraído matrimonio con el padre de su hijo, Esteban Navarro. La pareja se casó el pasado jueves, 18 de mayo, en una ceremonia civil celebrada en Barcelona, ciudad natal de los novios.

La boda ha pillado a muchos por sorpresa. Hola.com adelantaba la noticia dando algunos detalles del discreto "sí, quiero". Rigoberta Bandini se ha casado con el amor de su vida en el marco de una ceremonia íntima oficiada en el ayuntamiento de la Ciudad Condal por la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. La pareja tendría pensado una gran celebración que tenía lugar en el próximo mes de junio a la que sí estarían invitados sus familiares y amigos.

Rigoberta Bandini y la maternidad

Paula Ribó y Esteban Navarro ponen el broche de oro a una historia de amor que arrancó en 2019. El compositor y productor, además de ser su alma gemela, también es parte importante de la música que ha creado en los últimos años. La pareja tiene un hijo, Nico, de 3 años. Es habitual que la cantante dedique al pequeño, emotivos mensajes que deja plasmados en las redes sociales como el siguiente: "Ser tu madre es lo mejor que me ha pasado".

La maternidad fue un punto de inflexión en la vida de la artista barcelonesa. Sus primeros éxitos llegaron cuando su hijo tenía pocos meses. “Ha sido fuerte. Como mujer creadora no me imaginaba que la maternidad me catapultaría. No quiero romantizarlo, porque muchas veces es al contrario y se pone mucha presión para que podamos con todo. A muchas mujeres no les pasa y es una mierda. En mi caso ha sido inesperadamente al revés. Obviamente, aunque mi proyecto me importa muchísimo, mi hijo es más importante. Cuando tienes ojos de un bebé mirándote es algo que te da serenidad, te devuelve a la tierra. Es un contrapunto muy guay”, afirmó el año pasado durante una entrevista con el Telediario de TVE.