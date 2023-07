Ricky Merino nos abre por primera vez las puertas de su casa

Nuestro protagonista vive en el centro de Madrid, de alquiler. Nos cuenta que su pareja, con la que convive, tiene ganas de comprarse una casa a las afueras y que quiere aprovechar todo el tiempo que pueda en la capital (si por él fuera se quedaría en esta casa). Hablamos de Ricky Merino, el popular cantante y actor que se dio a conocer en la séptima edición de Operación Triunfo y que ahora triunfa en el teatro con Ghost el musical, en la que ejerce de protagonista y comparte cartel con David Bustamante. Nos citamos en su casa porque presenta Quiero, una canción que será la antesala de su segundo disco, pero también para contar su historia porque Ricky ya no se calla. Ricky ha vivido la mejor experiencia del mundo entrando en el concurso, pero también nos ha querido explicar que no todo ha sido y está siendo un camino de rosas.

¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?

En septiembre cumpliré dos añitos. Lo que me gustó es que está en el centro (de Madrid) y no me quiero ir de aquí. Y tengo a dos pasos el Templo de Debod y al tener mascota, tener un punto verde de naturaleza también me hizo decantarme.

¿Qué parte de la casa es la que más utilizas?

Pues casi siempre que estoy aquí, que es poco, porque estoy en una época de mucho trabajo y ahora estoy menos tiempo de lo que me gustaría, suelo estar en el sofá viendo la tele y viendo series. Necesito tener la televisión puesta todo el tiempo.

Una de las cosas buenas que tienen que la que los personajes nos abran las puertas de sus casas es que podemos conocerlos un poquito más. En tu caso, hemos podido conocer tu pasión por las Spice Girls.

Siempre quise tener una casa en la que pudiera tener una habitación dedicada a la música y tener parte de mi colección. Tengo parte de ella en el salón, pero tengo una habitación en la que guardo especialmente esta colección. Llevo coleccionando discos de las Spice Girls desde que tengo 13 años.

Me consta también que las has conocido a todas.

Esto fue gracias a mi amigo David Moreno que tenía un meet and greet y no me lo dijo hasta que llegamos al concierto y entramos en una sala y estaban las cinco Spice Girls. Fue pues el sueño de toda mi adolescencia conocerlas.

Ahora lanzas ‘Quiero’, una canción que es el adelanto de lo que será tu segundo disco

Le he puesto mucho mimo, empeño y, también, muchísimo dinero. Realmente es lo primero que lanzo después del disco, que lo lancé en 2021 y lo estoy lanzando solo, totalmente solo. Es como tirarme a la aventura porque ahora no tengo ni discográfica, ni distribuidora ni Management musical tampoco tengo. Lo estoy haciendo yo solo y con mis propios medios.

La canción tiene tintes autobiográficos.

Sí, yo creo que nunca haría canciones que me fueran súper ajenas, es decir, que no tuvieran nada que ver conmigo. Yo he tenido etapas en las que he tenido ese amor impulsivo del que te hablo, ese de volverme absolutamente ciego por alguien pese a las consecuencias. Creo que esto lo he hecho en mi vida tres veces, que ya son bastantes. La primera vez me ocurrió con 18 años y luego piensas que no te va a volver a ocurrir y resulta que te haces mayor y te vuelve a suceder

Y por lo que observo, te ha vuelto a ocurrir.

Sí, me ha vuelto a ocurrir recientemente y era algo que no me esperaba. Y ocurrió. No estaba en mis planes. Yo soy un tío súper independiente, nunca he buscado enamorarme ni tener pareja, pero luego resulta que me he dejado llevar. He ido conociendo chicos en mi vida que me que me han aportado algo y con los que luego de repente ha surgido una relación, pero nunca surgen de la noche a la mañana.

1 de 8 "Estoy en un momento en que he decidido que voy a hablar de todo" He leído que tu experiencia con tu primer disco no fue exactamente un camino de rosas… El primer disco fue una consecución de catastróficas desdichas, una tras otra. Fue en un momento en el que a mí ya me habían dado la carta de Libertad en Universal. Mi disco no era prioritario ni en Universal, ni para otra gente de la industria. Pasaron muchísimos meses hasta que lo pude lanzar. Y cuando lanzamos el disco, el día que se decidió que salía el disco a la venta, ese día el disco no se distribuyó a ninguna tienda. Solamente se vendió de manera online y agotamos la primera tanda. A eso añádele gente en redes sociales que puede ser muy cabrona riéndose, tachándome de que había sido un fracaso. Estoy en un momento en que he decidido que voy a hablar de todo lo que puedo de la industria siendo totalmente libre, sin cagarme en nadie, pero diciendo las cosas como son, porque creo que la gente no lo sabe. Creo que la gente lo desconoce. 2 de 8 "Puedo seguir pagando el alquiler y trabajando bien" No lo tienes que haber pasado bien. Tenía la ventaja de que en ese momento estaba con ‘Ghost el musical’ y era mi nómina a final de mes y tenía un poco la tranquilidad de decir bueno, puedo seguir pagando el alquiler y trabajando bien. 3 de 8 El lanzamiento de 'Quiero', mi nuevo sencillo, está siendo complicado ¿Y decidiste abandonar la música? Entiendo que llegue un momento en el que mucha gente cuando sale de 'Operación Triunfo' abandonara la música porque es muy complicada, pero en ese momento decidí que quería parar. Es muy complicado y con el lanzamiento de 'Quiero', mi nuevo sencillo, está siendo también súper complicado. 4 de 8 "Yo solo veía la parte divertida de la Academia", recuerda de su paso por 'OT' ¿Te hubiera gustado que te explicaran cómo funcionaba este mundo al salir de la academia? Nosotros entrábamos en el que luego cuando salíamos ya formábamos parte de la industria y nadie nos había explicado cómo era. Yo no sabía cómo era. Yo había visto lo que yo veía por la tele cuando vi 'Operación Triunfo' uno. Yo solo veía la parte divertida pero no tenía ni idea de cómo funcionaba. Cuando salí de la academia entré en una multinacional en la que yo no era la prioridad de la multinacional y a mí nunca nadie me explicó cómo funcionaba una discográfica ni cómo funcionaba el mundo. Yo tuve que ir aprendiéndolo a base de hostias, de ver cómo mis compañeros iban aprovechando el momento y yo me iba quedando atrás sin saber cómo hacerlo. Se jugaba a la desinformación porque cuanto menos sepas, menos poder tienes. Y entiendo que todo esto es una empresa y todo es un sistema capitalista que al final el cantante es un producto que tiene que generar dinero y que comen muchas personas, pero a día de hoy tomaría tantas decisiones diferentes. 5 de 8 "Hay un prejuicio con los que salimos de 'OT" ¿Crees que siguen existiendo prejuicios hacia los concursantes que salen de 'Operación Triunfo'? Hay un prejuicio y más con los que salimos de 'OT'. En mi caso, yo venía de hacer musicales en Mallorca y salgo de 'Operación Triunfo' y me acuerdo de que quise seguir audicionando para musicales y me encontré con que no me querían por haber salido de ese concurso. 6 de 8 Hay mucha gente que te ha descubierto en el teatro como actor gracias a 'Ghost'. El espectáculo es una locura y todavía nos quedan dos meses todavía. El teatro se sigue llenando. Me gusta que me hayan dicho que les he sorprendido como actor, pero luego también me ha ocurrido que mucha gente que está diciendo qué bien cantas y qué buena voz tienes. Y es algo que nunca me han dicho a mí ni en Operación Triunfo. 7 de 8 "Me llevo muy bien con David Bustamante" ¿Y qué tal con David Bustamante, con el que compartes cartel? Con él me llevo muy bien. Nos reímos mucho, pero no coincido nada porque hacemos el mismo papel. 8 de 8 "Chenoa como presentadora de 'OT' me parece muy guay" Hablando de OT1 ¿Qué te parece la elección de Chenoa como como presentadora? Me parece muy guay. Yo creo que tiene mucha carrera para poderlo hacer perfectamente. M me pareces una tía súper transparente, creo que se va a ver todo.