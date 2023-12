Reyes Monforte, viuda de Pepe Sancho, “está muy preocupada” por lo que pueda contar el hijo de María Jiménez

Este viernes, Alejandro Sancho Jiménez, hijo de Pepe Sancho y María Jiménez, se sentará en un plató de televisión para revelar nuevos detalles sobre el drama que azotó a su familia. Su visita al espacio de Telecinco promete seguir la estela de la polémica entrevista de Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey, quien aireó los trapos sucios de su clan ante millones de espectadores. Y sus declaraciones siguen trayendo cola... Es probable que algo similar suceda con el hijo del mítico actor valenciano, fallecido el 3 de marzo de 2013. Se prevé que hable de los más oscuros episodios de la biografía del que fuera coprotagonista de 'Curro Jiménez'. Y esto es algo que, según ha podido saber SEMANA, tiene disgustada a su viuda, Reyes Monforte. "Está muy preocupada", nos revelan.

En sus últimos años de vida, Pepe Sancho, vivió una etapa tranquila y feliz al lado de su segunda mujer, Reyes Monforte. La periodista y escritora fue su último y gran amor. Tras su fallecimiento, ella se quedó completamente "rota". Su pérdida fue un varapalo del que le costó tiempo reponerse. Al enviudar se refugió en sus amigos y en su pasión por escribir. Reconocida autora de novelas de éxito como 'Un burka por amor' o 'La violinista roja', en la última década hemos tenido noticias de ella cuando ha estrenado algún best seller. Y poco más. Aunque su matrimonio con Sancho le otorgó cierta popularidad en las páginas de la crónica rosa, lo cierto es que nunca le gustó la fama. Siempre discreta, su vida transcurre tranquila entre ferias literarias y encuentros con sus seres queridos. SEMANA se ha puesto en contacto con su círculo de amigos tras conocerse que Alejandro Sancho Jiménez concederá una entrevista en televisión. Hemos podido saber que no le hace gracia que se remuevan los asuntos más turbios del pasado...

"Reyes Monforte no piensa pronunciar una palabra sobre esto", aseguran desde el círculo íntimo de Pepe Sancho

Las personas que en su día formaron parte del círculo íntimo de Pepe Sancho y Reyes Monforte coinciden en varios detalles. El primero: esta ya tiene pleno conocimiento de lo que va a suceder en apenas unas horas delante de los focos. "Sabe perfectamente que el hijo de Pepe irá a televisión, y que muy probablemente no dejará en buen lugar a su padre", nos deslizan. Todo parece apuntar, en efecto, Alejandro contará los episodios más duros de la familia. Uno de ellos, la muerte de María del Rocío, hija de la pareja, fallecida en un trágico accidente de tráfico con tan solo 16 años en 1985. "Mi hija se mató en la carretera, lo peor que me ha pasado en la vida y de lo que no me he recuperado ni me voy a recuperar en mi vida", diría en vida María Jiménez.

Otro de los temas que se tratarán en el programa 'De viernes' serán los maltratos del actor a María Jiménez... que tantas veces ella denunció públicamente. "Fue un flechazo, pero después fueron 20 puñaladas", dijo la artista en 'Lazos de sangre' sobre su complicado matrimonio con Pepe Sancho. Su relación fue intensa, marcada por constantes altibajos. Se casaron tres veces: en 1980 delante de 3.000 invitados en Sevilla; en 1987 en Costa Rica; y por última y tercera vez en Nepal. Firmaron el divorcio en el año 2002, cuando la relación ya no podía estar más desgastada. Después de la ruptura, la cantante destapó las infidelidades y los malos tratos por parte de él. No solo lo hizo en los medios. También recogió sus vivencias, -contadas con toda crudeza-, en un libro cargado de escenas trágicas. En 'Calla, canalla', lanzado en 2003, afirmó: "Ese señor me maltrataba física y psicológicamente. Me daba una paliza y me decía: 'Vamos a casarnos otra vez'. Y yo, como una tonta, después de dos carantoñas, le creía". Ahora, los amigos del desaparecido Pepe, (que también lo fueron de su segunda mujer, Reyes Monforte), se temen "lo peor".

Tal y como revelan a SEMANA, la periodista "se siente incómoda". El nombre de su marido estará de nuevo en boca de todos cuando han pasado diez años ya de su muerte. "Y no es plato de buen gusto", nos indican. Ella lo tiene claro: "No piensa pronunciar una palabra sobre esto, ni ahora ni después de lo que pueda decir Alejandro". Nunca ha hablado de sus intimidades con Sancho, "menos aún de este tipo de temas". Por ello, "se mantendrá en su línea". Eso sí, resulta imposible obviar que la situación la coloca en una postura de cierta "tensión" y "nervios". Conoce bien al gremio y sabe que los compañeros de la prensa querrán que se pronuncie una vez que se siente en el programa que presenta Santiago Acosta en Telecinco.

Quien sí ha manifestado lo que piensa de la entrevista de Alejandro Sancho es Isabel Jiménez, hermana de la artista sevillana. "Alejandro es libre de hablar y de acudir a un programa o los programas de televisión que él considere; no me parece sorprendente", ha explicado a 'Vanitatis'. "El duelo o el dolor no se puede medir en días. Yo lo único que espero y deseo es que siga respetando la memoria de su madre, como ha hecho. Porque es su madre y es mi hermana, una de las personas a la que más he querido en mi vida".

Pepe Sancho y Reyes Monforte, "un flechazo" que se convirtió en una bonita historia de amor durante siete años

La relación de Alejandro Sancho con su padre no fue buena. Por encima de todo, adoraba a su madre, a la que acompañó hasta sus últimos días. Siempre se posicionó a favor de su progenitora, a quien le afectó, y mucho, la muerte de Pepe Sancho. Cuando supo de su fallecimiento se quedó en shock. "De entrada, me entero de que tengo cáncer de mama y a los tres días muere Pepe Sancho. Lo que más me preocupaba era darle la noticia a Alejandro", confesó en 'Viva la vida' en 2017. Las malas noticias llegaron de golpe a la intérprete de 'Se acabó': su hijo quedaba huérfano y a ella le tocaba afrontar el cáncer.

Pero si alguien quedó sumida en una profunda tristeza tras la desaparición de Pepe Sancho fue su viuda, Reyes Monforte, con la que contrajo matrimonio en 2006, con Luis del Olmo como padrino de ceremonias. Estuvieron siete años juntos. Siete años de felicidad plena. Ella no dudó en calificar a Pepe como "el amor de mi vida". Su descripción del actor nada tenía que ver con el retrato que hizo de él María Jiménez. "Era un ser divertido, culto, inteligente, con el que te reías mucho. Nada que ver con quienes le conocían solo de sus apariciones en programas del corazón", contó Reyes Monforte en 'Diez Minutos' en mayo de 2018.

"Sin ti mi vida no hubiera tenido sentido", dijo Reyes Monforte en una preciosa carta tras la muerte de Pepe Sancho

Reyes Monforte y Pepe Sancho se conocieron en agosto de 2003 en el teatro de Mérida. Él interpretaba 'Medea' y ella fue con unas amigas a ver el montaje. "El flechazo fue mutuo. En mi agenda anoté que había conocido el amor de mi vida", confesaría Reyes. Al morir Pepe quedó desolada. Así lo reflejó en una conmovedora carta que escribió días después de decirle adiós para siempre. "Hoy hace una semana que falleció. Estos días han sido muchos los grandes amigos, las personas anónimas y las personalidades de la vida cultural, política y social las que han escrito semblantes hermosos sobre José Sancho", dijo en aquella misiva. "Sus palabras hablaban de dignidad, de respeto, de profesionalidad, de valentía, de buen corazón, de talento, de carácter, de raza, de maestría, de grandeza, de belleza, de eternidad, de independencia, de inmensidad, de bravura, de genialidad. Habéis elegido las frases más hermosas y sólo puedo añadir una palabra que, más que en mi boca, estaría en la de Pepe: GRACIAS".

Lo suyo no es hablar delante de los micrófonos. Lo que se le da bien a Reyes Monforte es plasmar sus sentimientos sobre el papel. Esto explica que le dedicara palabras de admiración y respeto tras su muerte. "Pero sobre todo y principalmente gracias a ti, Pepe, por aparecer en nuestras vidas, y, muy especialmente, en la mía. Puro egoísmo, lo sé, pero conocerte era convertirse en la persona más egoísta del mundo por desear estar siempre a tu lado. Has sido y sigues siendo el mejor regalo que la vida me ha brindado. Desconozco qué habré hecho para merecerlo. Ahora sé que sin ti mi vida no hubiera tenido sentido aunque por ti, tal y como me hiciste prometerte, lo seguirá teniendo. Gracias por tu voz, por tu presencia, por tu lección de vida, por tus abrazos y tus besos, por tu fuerza, por tu bondad, por tu generosidad, por tu mirada, por tu sonrisa, por tu sentido del humor y por tu inmenso amor que convertimos en nuestra bandera vital", rezaba su escrito de despedida. En aquella carta reflejó de manera muy precisa lo que Sancho representaba para ella. Lo era todo.

"Para retratar un sentimiento tan inmenso como el que vivimos, las palabras, en esta ocasión, se me quedan pequeñas", añadía. "Un buen amigo dijo en su despedida que Pepe no quería a todo el mundo, sólo a unos elegidos, porque eso es lo que éramos. Pero a él le querían muchos. A todos ellos, gracias por demostrarlo con tanto cariño. Gracias desde el fondo de mi alma, aunque esté rota". Con el tiempo el dolor se ha mitigado, pero siguen vivos los recuerdos... Recuerdos que, seguramente, sufrirán una fuerte sacudida tras la inminente visita de Alejandro Sancho a un plató de televisión.