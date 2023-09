Los Reyes Felipe y Letizia llaman a Terelu por teléfono

Los Reyes Felipe y Letizia dedicaron unas tiernas palabras a María Teresa Campos tras su muerte. Destacaron su brillante trayectoria y su relevancia en los medios de comunicación, mensaje que emocionó profundamente a Terelu y Carmen Borrego. Aunque hubo algo que erizó todavía más la piel de sus hijas: el hecho de que ambos descolgaran el teléfono. Horas después de incinerar a la malagueña, Terelu recibió varias llamadas de un número oculto, pero jamás imaginó la identidad de la interlocutora. Se trataba de la Reina Letizia.

Las hermanas estaban comiendo en familia y no tenían la cabeza para andar pendiente de sus móviles. Por ello, Terelu pidió a su prima que fuera ella la que respondiera a las llamadas, un instante en el que de repente imperó el silencio. Y es que se percataron de que quien estaba al otro lado del teléfono era la Reina, siendo en ese momento cuando Terelu recuperó móvil. "Majestad", comenzó diciendo la mayor de Las Campos. Ha sido una ocho días después del fallecimiento de María Teresa cuando este detalle ha visto la luz, pero ¿qué se dijeron?, ¿cuál es el contenido de esta charla tras la muerte de María Teresa?

La frase de doña Letizia que emocionó a Terelu

Terelu quiere preservar ciertos detalles de su conversación con los Reyes en su intimidad, pero también compartir otros que revelan la cercanía de Letizia y Felipe en un día tan triste para España. "Quiero destacar el cariño de los Reyes de España. No sólo nos enviaron al tanatorio dándonos el pésame. Al día siguiente, Doña Letizia y Don Felipe me llamaron personalmente. Qué cosas tan bonitas me dijeron de ella. No voy a desvelar la conversación, pero sí algo que me dijo la Reina Letizia. "Terelu, cuánto sentimos la muerte de vuestra madre. Es una de las grandes entre las grandes por lo que ha hecho por las mujeres". Le contesté que mi madre dio voz a las mujeres que no la tenían y estaban denostadas porque trabajaban en sus casas. Doña Letizia me respondió "cuánta verdad", ha dicho en 'Lecturas'.

Un día antes -5 de septiembre-, la Familia Real Española mandó un telegrama para trasladar el pésame a su familia por el fallecimiento de la periodista. "Familia de la Excelentísima señora doña María Teresa Campos Luque. De Sus Majestades los Reyes. Hemos conocido con tristeza el fallecimiento de María Teresa y queremos trasladar nuestro afecto, cercanía y apoyo en este momento tan difícil. Con nuestro reconocimiento a su brillante trayectoria, que la convirtió en pionera y referente de la radio y la televisión de nuestro país, os enviamos un fuerte abrazo y nuestro mejor recuerdo".