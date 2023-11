Se desvela el sueldazo de Laura Escanes por presentar en TV3

Laura Escanes vive un momento profesional muy dulce. En las redes sociales le siguen casi dos millones de personas y realiza campañas publicitarias con marcas comerciales que le permiten obtener unos beneficios muy lucrativos. Bueno, pues por si eso fuera poco, el portal de transparencia de TV3 acaba de desvelar que 'La Travessa', el reality que presenta en el canal autonómico catalán TV3, cuenta con un presupuesto de 700.000 euros y ella tiene un caché que oscila entre los 45.000 y 50.000 euros.

Laura Escanes también tiene un podcast y una peluquería

Pero este no es el único proyecto que tiene entre manos. Laura Escanes lleva más de un año al frente de 'Entre el cielo y las nubes", un podcast semanal de entrevistas que produce Podimo. Solo con este trabajo la influencer ya ha logrado ganar una cifra que ronda los 200.000 euros, según se asegura desde el medio Look. También va a dar las campanadas la noche de fin de año, algo que le sorprendió mucho cuando se lo dijeron: "El 31 de diciembre daré las campanadas desde mi tierra y es algo que aún no me creo".

Pero los intereses empresariales de Laura van más allá de ser influencer. En 2021, abrió su primer negocio: 'Blondie', una peluquería especializada en los tratamientos de color. Se encuentra en Madrid y goza de mucho éxito. De hecho, por allí pasan muchos rostros conocidos de la capital. Y, aunque en el amor no les fue bien, con Risto Mejide mantiene una empresa que se llama Tuyyoque Studio SL. Esta sociedad, a día de hoy, sigue generando ingresos que están por encima del millón de euros.

Nueva etapa sentimental para Laura Escanes

Recientemente, Laura Escanes y el cantante Álvaro de Luna decidieron poner fin a su relación. Este inesperado giro en la vida personal de Escanes ha sido descrita como una separación de "mutuo acuerdo". Aunque su romance parecía ir viento en popa, con gestos románticos como la dedicación de la canción 'Todo contigo' por parte de De Luna a Escanes, la realidad fue otra. La incompatibilidad de sus estilos de vida, con De Luna inmerso en su carrera musical y Escanes enfocada en su creciente trayectoria como influencer y en la crianza de su hija Roma, fruto de la relación con Risto Mejide, fue un factor decisivo en la ruptura.

Precisamente sobre su relación con el actual presentador del programa 'Todo es mentira' que emite el canal 'Cuatro', acaba de saberse un dato inédito hasta la fecha sobre la pareja. En la etapa final del matrimonio, Laura propuso a Risto abrir la relación a terceras personas. Fue el último intento que hizo la influencer por salvar el matrimonio antes de ponerle punto y final. "Fue uno de los últimos intentos con Risto. La propuesta fue antes de llegar la ruptura", ha desvelado Laura Fa en 'Mamarazzis'.