Jessica Bueno está preparada para vivir uno de los veranos más diferentes de su vida. Hace unos meses sufría uno de los golpes más duros al separarse del que era su marido y padre de sus dos hijos pequeños, Jota Peleteiro. Ha costado hacerse a la nueva etapa, pero lo ha conseguido poco a poco con la ayuda de su familia y su círculo más cercano. La modelo ahora ha optado por ser feliz y para ello está haciendo todo lo que le gusta. Empezó por seguir adelante con la puesta en marcha de su empresa de organización de eventos.

Ahora está dispuesta a todo para pasar unas vacaciones de verano de lo más increíbles al lado de sus hijos. Pero los días de relax da tiempo para todo. Tanto es así que ya se ha hecho con varios libros con títulos de lo más reveladores. "Volver a empezar", de Collen Hoover. Una de las pegatinas de la portada demuestra que su historia tiene mucha relación con lo que está pasando la modelo: "Todo final tiene un principio". El otro libro también es muy revelador: "Cómo no escribí nuestra historia", de Elísabet Benavent.

Estos son los libros que ha elegido Jessica Bueno para el verano

Esta lectura de verano demuestra que Jessica Bueno continúa haciéndose a la nueva etapa que está viviendo. Ha recurrido a la lectura no solo para dejar a un lado los pensamientos o los quebraderos de cabeza, también para ir aprendiendo a vivir sin el que fue su marido durante años. Han sido unos meses complicados, pero poco a poco va viendo luz al final del túnel. Ha tocado construirse una nueva rutina con nuevas aficiones.

Tras este caos, la modelo no solo volvió a las pasarelas, sino que también ha empezado con el deporte de manera más intensa y también ha incluido en su dieta la buena alimentación. Esto último lo ha hecho con la ayuda de un grupo de nutricionistas, que le están ayudando a tener una dieta equilibrada. También se está atreviendo a introducir ingredientes nuevos. Está siendo un gran descubrimiento y no ha dudado en hacer partícipes a sus seguidores.

Su desayuno favorito y sano, lo más reponedor

Hace apenas unas horas compartía con emoción el que es su desayuno favorito. Pero no es una simple tostada, no. Jessica Bueno más allá y ha incluido un pan desconocido por todos y un acompañamiento que no sabíamos que existía. Ella ha explicado que se trata de Naan con Labneh, que tiene muchos aportes para nuestro cuerpo. "¿Qué te aporta? Seguro que ya conoces en Naan, un pan típico de la India, perfecto para untar en salsa. El Llabneh, que proviene de Oriente Medio, se elabora a partir del yogur y es un complemento perfecto. Lo han llevado al Begoísmo utilizando yogur de almendras. ¿La clave? Aquí hay muchas, pero nos quedamos con los fermentos vivos del Labneh que potenciarán tu microbiótica y aumentarán tus niveles de serotonina. ¿Beauty Booster? Sí, por favor", ha escrito emocionada y feliz por el cambio de hábitos que está haciendo y de los que ya está recogiendo frutos.