Los reveladores mensajes de Edwin Arrieta sobre Daniel Sancho que darían un giro al caso

Daniel Sancho ha vivido su semana más crucial dentro de la cárcel de Koh Samui. El hijo de Rodolfo Sancho, que se encuentra todavía en el módulo de enfermería debido a un problema de salud, ha recibido la visita de su madre, Silvia Bronchalo, y está a la espera de que su padre llegue en cualquier momento a Tailandia. En medio del incesante goteo de información, ahora han salido a la luz unos reveladores mensajes de Edwin Arrieta sobre su relación con el chef. Éstos podrían dar un vuelco al caso y a la investigación policial.

A lo largo de los últimos días, se ha puesto en entredicho la verdadera relación que mantenían Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Si bien en un principio la prensa tailandesa habría apuntado a que ambos eran pareja, los amigos del chef salieron rápidamente a desmentirlo. Ahora, se han revelado unos mensajes del médico colombiano del pasado 23 de mayo en los que tacha al hijo de Rodolfo Sancho de ser su "pareja" y que quería buscar una vivienda en Barcelona para formalizar su relación.

"No se olvide de mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja. Como ya le comenté, quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid. Mándeme el presupuesto de pareja de hecho. Ya para septiembre realizaremos todos los trámites", se puede leer en los mensajes publicados por 'Fiesta'. Una información que coincide con la publicada hace unos días en las que se aseguraba que Edwin Arrieta tenía planeado mudarse a España para formalizar su relación con el ahora recluso de la prisión de Koh Samui.

"Son datos cruciales", según la portavoz de la familia de Daniel Sancho

La portavoz de la familia de Daniel Sancho, Carmen Balfagón, ha hecho hincapié en la necesidad de que estos mensajes formen parte de la investigación policial. A su juicio, tienen "mucha importancia" para dar validez al testimonio del chef cuando éste manifestó que "se encontraba en una jaula de cristal". "Estas conversaciones tienen que formar parte de la investigación, son datos cruciales", comenta. Por otro lado, la letrada no se ha sorprendido con el hecho de que Edwin Arrieta mencionara a los amigos del joven. Sobre esto, ha manifestado que no había una relación fluida entre ellos. "Podría querer ser pareja de hecho para facilitar su llegada a España, no lo sabemos", puntualizaba la abogada y admitía que también era muy importante conocer el contexto de estos mensajes.