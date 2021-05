En medio de su vuelta a España tras su viaje a Nepal, el DJ ha tenido unas palabras para su mujer, su madre y su suegra en este día tan señalado.

En medio de su regreso a España tras haber estado unos días en Nepal junto a Jesús Calleja grabando una de las nuevas entregas del programa de Cuatro, Kiko Rivera no ha podido evitar dedicarle un sentido y bonito mensaje a su mujer, Irene Rosales, por el Día de la Madre. A pesar de la guerra abierta que mantienen, lo cierto es que el DJ ha querido incluir en sus palabras a su madre, Isabel Pantoja. Una clara declaración de intenciones que quizá podría servir para limar asperezas entre madre e hijo.

Junto a una preciosa foto de familia en la que podemos ver a Kiko Rivera junto a las tres mujeres más importantes de su vida, su mujer y sus hijas, Ana y Carlota, el hijo de Isabel Pantoja ha querido dedicarle un sentido mensaje a la colaboradora de ‘Viva la vida’ por el Día de la Madre. «Felicidades a la mejor mami del mundo @irenerova24 gracias por darnos todo el amor que nos das te amamos mucho.❤️», aseguraba.

Una fecha de lo más señalada en el calendario y en la que el interprete de «Cicatriz» no ha dudado en acordarse de su propia progenitora, a pesar de que no mantienen relación desde hace meses a raíz de su enfrentamiento público. «Un beso💋 para todas las mamás del mundo incluida la mía. Y uno especial para el cielo para todas las mamás que no están. Te echamos de menos, suegra mía«, asevera.

Tras el revuelo que han causado sus palabras hacia la tonadillera, Kiko Rivera ha querido aclarar el motivo por el cual ha tenido presente a la mentora de ‘Top Star’, el nuevo programa de Telecinco presentado por Jesús Vázquez. «No espero ni quiero ninguna reconciliación. Solo que yo no tengo esos detalles tan feos… y tengo corazón que es algo que algunos de los Pantoja carecen», sentencia.

Así ha sido el año más difícil para Isabel Pantoja

Isabel Pantoja ha regresado por todo lo alto al trabajo después de haber estado recluida en Cantora más de siete meses a raíz de las desgarradoras declaraciones de Kiko Rivera sobre la herencia de Paquirri y sobre los desplantes de su madre en televisión. En su vuelta a los platós, debido a la presentación del nuevo programa de Telecinco del que formará parte, la tonadillera ha querido dejar claro que no ha estado encerrada en casa y que tan solo se ha dedicado a cuidar de su madre, una de las personas más importantes de su vida.

En la rueda de prensa para presentar el programa, Isabel Pantoja reconocía que había vivido un «año difícil, duro, extraño y fatídico». Por tanto, volver al trabajo y ver los focos de la televisión había supuesto una ilusión para ella: «Ha sido iluminarme de nuevo. Estoy feliz porque he vuelto a trabajar con una gente maravillosa, la que me cuida, me mima y me da el calor que necesito».