El retrato oculto de Paquirri: a subasta y escondido durante 40 años

La figura del torero Francisco Rivera, más conocido como Paquirri, está más viva que nunca. No solamente porque uno de sus hijos, Fran Rivera, lo haya vuelto a colocar en el foco mediático hablando en el programa '¡De viernes!' sobre su relación y su matrimonio con Isabel Pantoja: "La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente (...). No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera". Lo cierto es que ahora, después de 40 años, ha salido a la luz un oculto y misterioso retrato del diestro.

La pintura, de casi dos metros, lleva oculta 40 años

Se trata de una enorme pintura, de grandes dimensiones, en el que aparece Paquirri vestido de torero con un traje de luces azul. Al parecer, fue el propio Rivera el que encargó al pintor este trabajo hace 40 años y lleva oculto todo este tiempo; sin embargo, nunca lo pudo llegar a recoger, porque cuando el artista terminó la obra, el torero ya había fallecido en el ruedo precisamente. Fue entonces cuando la familia del pintor llevó el cuadro a una tienda de antigüedades de Triana, en Sevilla.

Un emblemático retrato al que no le falta ningún detalle y es "completamente realista", según han desvelado los colaboradores de 'TardeAR', ya que ha sido uno de los paparazzis de este programa, Sergio Garrido, el que lo ha descubierto. "Fui a esta tienda a recoger una prenda de ropa y el dueño me comentó que guardaba esta obra de arte", ha contado en directo desde el establecimiento. Sin embargo, no le queda mucho tiempo en ese lugar ya que, según han confirmado, el retrato de casi dos metros está a punto de ponerse a subasta.

Se trata de una pieza que podría ser clave en la repartición de la herencia del torero

¿Tendrá algo que ver con Isabel Pantoja? ¿Querrá comprarlo la tonadillera? ¿Saben algo sus hijos? Lo cierto es que el paparazzi se habría puesto en contacto con ellos para saber si van a pujar por él en la subasta, pero no habrían respondido. Lo cierto es que se trata de una pieza única que, ahora que se ha reabierto la guerra sobre la herencia del torero, podría ser clave para la repartición entre sus descendientes. "Este hombre guarda el cuadro, le encanta y ni siquiera lo vende, se lo queda como algo valioso", han comentado en el programa.

Guerra abierta entre los hijos del torero

Sin embargo, la polémica está servida en el clan Rivera y derivados. Era el hijo mayor del diestro el que se sentó la semana pasada y lo volverá a hacer este viernes 22 de diciembre en el plató de '¡De viernes!' para desvelar cómo es la relación entre hermanos: "Con Julián y Kiko no hay". Unas incendiarias declaraciones a las que ambos hermanos han respondido.

El DJ, por su parte, no ha querido entrar en demasiada polémica. Alejado del foco mediático desde hace un tiempo, Kiko ha hecho un balance de su año y ha confesado que este 2023 "me lo está dando todo, es un año muy bonito", pero "han pasado cosas que no son tan bonitas". No obstante, ha sido Julián el que ha tenido unas duras palabras para su hermano Fran, a pesar de que su relación es nula desde hace años. "Es un enfermo emocional del dinero", aseguró en boca de Alexia Rivas sobre sus intenciones de hacer estas entrevistas. ¿Supondrá este nuevo descubrimiento un cisma entre los hermanos?