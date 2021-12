La muerte de Verónica Forqué ha conmocionado al mundo de las artes escénicas. Actores, directores de cine y televisión, productores, compañeros de todos los sectores de la profesión lloran la pérdida de una grandísima actriz y una persona inolvidable, que nos ha dicho adiós tras quitarse la vida en su domicilio de Madrid a los 66 años. En la tarde del martes, numerosos rostros conocidos se han acercado al tanatorio de San Isidro para despedirse de la intérprete.

Han sido muchos los compañeros de trabajo, amigos y personas anónimas los que han querido acercarse a rendirle un último tributo. Ante el aluvión de visitas y muestras de cariño recibidas, los familiares de Verónica Forqué han decidido retrasar su último adiós. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva a través de fuentes familiares, se mantiene el día y lugar de la capilla ardiente, que se celebrará este miércoles de 11.00 a 16.00 horas en el Teatro Español de Madrid.

Sin embargo, la incineración, que inicialmente estaba prevista para este martes en el Tanatorio de la Paz de Madrid, situado en Alcobendas, se retrasará a última hora de la tarde del miércoles 15 de diciembre en El Escorial. Este retraso en la hora de la incineración no afectará a la misa funeral que se va a organizar a las 21 horas en San Isidro, pero facilitará que el traslado del féretro desde el teatro, en el centro de Madrid, al centro de pompas fúnebres, ubicado a las afueras de la ciudad.

La familia de Verónica Forqué está viviendo uno de los momentos más delicados de su vida. El entorno de la intérprete conocía que no estaba atravesando un buen momento, pero nada hacía presagiar que decidiera suicidarse ahorcándose con el baño de su casa. Su triste y trágica muerte han puesto sobre el tapete la necesidad de concienciar sobre la importancia de las enfermedades mentales, así como los peligros que se corren si una persona con dolencias de este tipo debe someterse al estrés de un programa de televisión como ‘MasterChef Celebrity‘, donde participó Forqué.

Cabe recordar que el paso de Forqué por el talent culinario estuvo cargada de polémica. Cansada y sin poder hacer frente a las duras pruebas del concurso, así como algunos roces con sus compañeros, abandonó su concurso porque se encontraba «agotada». Esta decisión provocó un aluvión de críticas hacia la actriz. «La verdad, estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef. Pero esta vez hay que ser humilde y decir ‘no puedo más’, tiro un poco el delantal pero un rato», decía en su carta de despedida. «Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y sino puedo mas, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo’ tú tienes que parar’». Nada imaginar su triste final.