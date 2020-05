5 Sobre su única operación estética

«Me operé el pecho. Le dije al cirujano que me pusiera poco porque a mí me gusta el pecho pequeño. El 85 B o C, muy finas. A mi modo de ver, solo es mi forma de pensar. Sinceramente me las veo enormes. Muchas veces he pensado en quitarme porque me veo demasiadas y no me gusta. Si os acordáis del sitio al que fui…no vayáis. ¿Que si me quitaré? Probablemente sí, me volveré a operar y me dejaré el pecho pequeño», confesó en MTMAD.