Aunque aún no se han hallado todas las partes del cuerpo del cirujano colombiano, las autoridades tailandesas ya han conocido los resultados de su autopsia.

El crimen de Edwin Arrieta que tiene a Daniel Sancho como principal sospechoso sigue dando de qué hablar. Han pasado dos semanas desde que tuvo lugar la muerte del cirujano en un hotel de Koh Phangan, y sin embargo, en estos últimos días no han dejado de suceder cosas que han ido dando forma a lo que pasó realmente durante la noche en la que se celebraba la fiesta de la luna llena. Y es que, aunque en un primer momento parecía imposible saber qué era exactamente lo que había provocado el fallecimiento del colombiano, al haberse encontrado tan solo 8 de las 17 partes en las que fue desmembrado su cuerpo; finalmente se han recopilado los primeros resultados de su autopsia.

Gracias a este estudio estaba previsto que se despejaran todas las incógnitas que giraban aún en torno al crimen de Edwin Arrieta. En un primer momento, Daniel Sancho aseguró que la muerte de la persona con la que mantuvo relaciones sexuales durante un año fue consecuencia de un golpe accidental en una pelea. Sin embargo, los investigadores recopilaron datos con los que dejaron entrever que la camiseta del médico tenía una raja en el pecho, fruto de un arma blanca que había comprado previamente el hijo del actor Rodolfo Sancho y que podría ser el arma del crimen.

La forma de proceder de los investigadores a raíz de la autopsia

Por ahora, las personas encargadas de llevar a cabo esta autopsia han preferido no entrar en detalles y "no revelar nada todavía", lo que indica que habrá que esperar para saber los resultados y si coinciden con Big Joke y el resto de su equipo en que el chef español actuó solo. No obstante, si algo tiene claro el policía Suteep Chadakarn es que tanto él como el resto de autoridades seguirán buscando partes del cuerpo del colombiano "especialmente en la playa". Para conseguirlo, quieren "interrogar a más testigos antes de concluir el caso, lo que se espera que ocurra este mes", según ha indicado El Español.

Estas declaraciones concuerdan con las que otorgaba Vicente Cacho como miembro de la Embajada de España en Tailandia. Como gran apoyo de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, aclaraba que "la investigación no ha terminado", motivo por el que los seres queridos del cocinero aún tienen esperanza de que el caso se resuelva sin tener que llegar a la pena de muerte.