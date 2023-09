La respuesta viral de Aitana a los insultos de un hombre en plena calle

Aitana ha estallado. La cantante está a punto de lanzar su tercer álbum de estudio, motivo por el que todas las miradas están posadas sobre ella. Son muchos los seguidores que la siguen allá donde va y que intentan fotografiarse con la intérprete de ‘Las babys’, aunque en ocasiones no tienen mucho éxito. Es por ello que el padre de una fan no ha tenido reparo en gritarla en plena calle ciertos insultos que no han gustado en absoluto a la artista, que se ha girado para responder como nunca antes. ¡Dale al play para no perderte su reacción!

Vídeo: TikTok