¿Ha roto con Sara Carbonero? Es la pregunta que le han formulado este lunes a Kiki Morente en el acto de entrega de las ‘Medallas de Andalucía 2022′. Una acto celebrado en la Maestranza de Sevilla y donde el cantaor ha ofrecido una actuación. Allí ha tenido que dar respuesta a los rumores sobre su supuesta ruptura con Sara Carbonero.

«Viva Andalucía, ha sido una mañana maravillosa. Es un orgullo que me hayan elegido a mí para representar al flamenco…. Estamos muy orgullosos de estar aquí», ha explicado, esquivo. No se pierda el vídeo para escuchar la respuesta del artista, cuyas declaraciones finales son tajantes: «Sigo con mi música, con mi flamenco y con mi vida». Una afirmación como «seguir» con su vida podría dar pie a múltiples interpretaciones, pero lo cierto es que en andaluz no ha querido dejar nada en claro.

Vídeo: Europa Press

Mientras Kiki Morente ha reaparecido en público en el Día de Andalucía, Sara Carbonero se encuentra a más de 9.000 kilómetros de España. La presentadora y empresaria se ha tomado unos días y ha hecho las maletas rumbo a México. No lo ha hecho sola sino con sus amigas íntimas. Ha viajado junto a su amiga y socia Isabel Jiménez, su maquilladora -y también íntima- Vicky Marcos y su representante. Todas ellas se han fotografiado en los parajes idílicos del país centroamericano, desde donde la ex de Iker Casillas ha compartido fotografías de sus vacaciones de desconexión.

Dentro de apenas unos días, se cumplirá un año desde que Sara Carbonero y el exportero del Real Madrid anunciaran su separación. Fue el 12 de marzo de 2021 cuando ella y el padre de sus dos hijos comunicaron que tomaban caminos por separado a pesar de haber superado juntos momentos tan delicados como el cáncer de ovarios de ella y el infarto de miocardio de él. Meses después, Sara recuperaba la ilusión al lado de Kiki Morente, hermano de Estrella Morente, junto al que fue pillada por SEMANA en exclusiva.

La relación de Kiki Morente y Sara Carbonero se hizo pública en verano de 2021. Desde el principio, los dos se mantuvieron muy discretos sobre lo que existía entre ellos. ¿Eran amigos, novios? Se negaron a ponerle un nombre a su affaire, pero lo cierto es que en las últimas semanas, todo parece indicar que sus caminos siguen rumbos muy distintos entre sí. El artista, volcado en su carrera, vive a caballo entre Madrid y Granada, la tierra natal de su padre, Enrique Morente. En la actualidad está volcado en la promoción de su segundo álbum, ‘El cante’.

«Este disco le hubiera gustado, porque su raíz es el cante, y también porque yo me entretengo, trabajo mucho con la música y me peleo conmigo mismo. Hacer música es levantarte por la mañana, irte al estudio y salir de madrugada. Comerte la cabeza, darle 20 vueltas a las cosas e intentar perfeccionarlas. Eso se llama trabajar. Hay que dedicarle tiempo a lo que te gusta. Eso él lo valoraba mucho”, ha confesado Kiki Morente en una entrevista a el diario ‘El País’.

Sara, por su parte, está centrada en su programa de radio,‘Que siga el baile’, en Radio Marca. Allí entrevista cada jueves a los personajes más importantes de la cultura, la sociedad, la música y el deporte.