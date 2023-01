La respuesta de Iñigo Onieva cuando le preguntan si ha perdonado a Hugo Arévalo

Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen adelante con sus planes de contraer matrimonio. Lo harán el próximo 17 de junio en El Rincón, la espectacular casa que heredó de su padre, Carlos Falcó. Atrás quedan los cuatro meses en los que ambos estuvieron distanciados. Un periodo difícil que les ayudó a reflexionar sobre lo sucedido entre ellos. En ese tiempo apareció 'en escena' Hugo Arévalo, amigo de los dos. Su cercanía a la marquesa de Griñón no le hizo ni pizca de gracia al madrileño, quien estalló públicamente contra él al enterarse de que rondaba a su chica.

Vídeo: Europa Press

Este jueves, a Onieva le han preguntado si en esta nueva etapa, de total felicidad ante su inminente enlace, ha perdonado a Hugo Arévalo por lo que él consideró una "traición" en su momento. "Nada que decir", se ha limitado a decir, con el semblante serio, tal y como se muestra en el vídeo.

Eso sí, ha aprovechado la presencia de la prensa gráfica para pedir una tregua a la prensa. Quiere que se mantenga a su familia al margen del foco mediático. "Nada de cámaras a mi familia, por favor", pide, educado. "Por favor, que se quede en eso". A continuación le preguntan si la ceremonia podía tener lugar en Santa Bárbara en lugar de en 'El Rincón', y responde: "Eso ya lo había dicho y seguís enfocando a mi familia. Mi familia es vida privada, así que cero cámaras a ellos".

Fue el pasado mes de diciembre cuando se destaparon los mensajes íntegros que Onieva envió a Hugo Arévalo en un chat de amigos en común. «Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres. Pero tú encima te has declarado y has besado a la exprometida del que se supone era uno de tus íntimos amigos. Y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo", le escribió, visiblemente molesto.

"No es que solamente no seas hombre, sino es que eres una mierda de ser. Te has metido en nuestra relación, incluyéndote en todos nuestros viajes y planes", continuaba diciendo. "Y ahora vas y te atreves a hacer semejante traición y a aprovecharte de una mujer vulnerable. Ahora ya es vox populi, pero tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado. Si no, habría ido a tu casa a machacarte la cabeza. Y soltarte una tras otra sin parar. Una tras otra".

En su ristra de pullas contra Hugo Arévalo, confesaba que le daba "asco" y sobre todo "pena". Y le regalaba todo tipo de descalificativos: "Eres un nuevo rico, trepa social, interesado, tóxico y nocivo, inseguro y acomplejado, que te coges berrinches cada vez que no eres incluido en un plan. Siempre hablando de todo el mundo a sus espaldas, e incluso filtrando a la prensa que había información que solo tenías tú, tipo Casa de Campo. Todos sabíamos que eras el topo, y ahora eres la rata".

Onieva le "tenía especial cariño" a Hugo Arévalo porque esperaba "algo bueno" en él, pero finalmente lo decepcionó. "No vales ni el tiempo que tardo en escribir estas líneas", le espetaba en sus durísimas líneas. "Te vas a quedar muy solo, más de lo que ya estás, pero ver cómo acabas va a ser mi satisfacción, más que el hecho de ir a tu casa y aplastarte. Más te vale que no te tenga cerca. Dado que no voy a ir a tu casa y mucho menos contestarte a ti, quiero que esto quede expuesto ante todos, para que vean la clase de persona que eres. No quiero ni que te dé vergüenza, pero no me puedo aliviar machacándote. Así que lo hago de esta manera".