Este sábado, Irene Rosales dejaba a todos boquiabiertos después de pedir en directo en ‘Viva la vida’ que se dejara de machacar y lapidar a su marido, Kiko Rivera, por decir que agredió a su hermana «cuando se iba a cortar las venas». Unas declaraciones que han corrido como la pólvora por las redes sociales y que ha provocado que la colaboradora sea el blanco de las críticas. Mientras que Chabelita Pantoja reaccionaba a sus palabras en las redes sociales, Emma García no podía evitar lanzarle un reproche a la nuera de Isabel Pantoja.

«Kiko ha cometido el fallo de decirlo públicamente, pero no hay que machacarlo como se le está machacando con ciertas palabras y adjetivos. No hay que lapidar a las personas», decía Irene Rosales mientras que sus compañeros de programa se quedaban atónitos. Después de terminar su conexión con el espacio de Telecinco, sin ningún tipo de filtro, Emma García ha afeado su actitud lanzándole un reproche. «He echado en falta unas palabras de cariño a Isa Pantoja más allá de su defensa a su marido«, comentaba.

Después de su intervención, Suso Álvarez confirmaba que Irene Rosales había salido destrozada de la conexión y recalcaba el hecho de que esta debería volver a hablar una vez se encontrara más serena. Por su parte, Luis Rollán aseguraba que había visto a su amiga más tranquila en comparación con días anteriores y hacía hincapié en que la sevillana le había confirmado que su relación con Kiko Rivera estaba bien. Son muchos los rumores los que apuntan a que la pareja no estaría pasando por su mejor momento y que, incluso, estarían separados, aunque viviendo bajo el mismo techo.

Asraf Beno también da la cara por Chabelita Pantoja

Asraf Beno también ha mostrado su hartazgo ante los continuos ataques de Kiko Rivera a su chica, Chabelita Pantoja. En su férrea defensa a la hija de Isabel Pantoja, el colaboradora de ‘Viva la vida’ ha dado las gracias por el hecho de que el DJ no es de su familia y le ha recomendado que vaya al psicólogo. «Que se trate, deja de desear mucho como persona. Creo que no quiere a nadie. No entiendo cómo hace esto una persona de 40 años, con una esposa y tres hijos, tienes una familia, no tiene dos dedos de frente. Se cree que tenemos que darle un premio, que vergüenza de persona«, comenta sin ningún tipo de filtros.

También ha explicado que la relación con su cuñado sufrió un punto de inflexión a consecuencia de un sonado audio. «Empezó a jugar con cosas que no sabía. Es muy fantasma, miente mucho, yo creo que no quiere a nadie. Me parece terrible, contar una situación tan íntima me parece…». Además, ha recalcado que el único fin que persigue el hijo de Isabel Pantoja es el económico. «Solo quiere dinerito y dinerito».

Sobre cómo se encuentra la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, el que fuera concursante de ‘GH VIP’ insiste en que está destrozada y llorando por las esquinas. Hace hincapié en que estuvo a su lado todo el rato puesto que ninguno de los dos encontraba una explicación clara a lo que estaba haciendo el DJ. «Hablar de ella con ese desprecio. Se siente decepcionada, destrozada, de todo. De mí también habla, pero a mí me preocupa menos porque gracias a Dios no es de mi familia».