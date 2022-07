Envuelta en una etapa muy delicada, Ana María Aldón ha regresado al plató de ‘Viva la vida’ después de cuatro semanas de ausencia. Aunque mucho se ha especulado con una posible separación de José Ortega Cano, ella ha subrayado que no lo está valorando en este momento. Sin embargo, sí que ha aprovechado para lanzar un reproche público dirigido al diestro. Todo como consecuencia de su llamada al programa ‘Ya son las ocho’ donde mostró su hartazgo y solicitó a su mujer que dejara de hablar de él.

La colaboradora ha contado que cuando llamó a televisión, el torero se encontraba a su lado en la cocina de su hogar. «Si me quieres llamar a mí la atención por algo, más cerca no me podías tener. No tenías que llamar a ningún sitio. Él decidió hacerlo de esa manera. Me imagino que se quedó a gusto cuando colgó el teléfono». También ha explicado que llevaba tiempo sabiendo que podría tocar fondo. «El vaso estaba muy lleno. Sabía lo que podía pasar. No quiero reparar en cositas pequeñas». Ha negado reiteradas veces estar separándose. «No hay una separación física. Vivimos bajo el mismo techo». Su principal prioridad en plena crisis matrimonial con el torero es la siguiente: «Lo que tiene que haber es una inminente recuperación».

El objetivo de Ana María Aldón

«Mi prioridad soy yo. Necesito estar en el presente. Dar pasos y tirar para adelante», ha contado con sinceridad durante su entrevista con Emma García. La presentadora le ha preguntado si su marido iba a estar junto a ella en ese presente y ha indicado que sí. «Me he sentido apoyada por él». Tiene muy claro cuál es su primer objetivo. «Yo lo que quiero es reconducir mi cabeza. Luego que venga todo lo que tenga que venir o no. De momento, seguiré las pautas de los especialistas. Desde luego estoy poniendo todo de mi parte para seguir dando pasitos». No ha dudado en subrayar que sigue enamorada del torero, pero debe mirar por su «salud mental». «Cuando los demás me han necesitado yo he estado ahí. Ahora soy yo la que necesita ponerse bien».

La colaboradora ha recordado que está atravesando una etapa muy dura. «Se colma el vaso y uno piensa que no merece la pena vivir así», ha afirmado intentando contener las lágrimas. Desde el inicio de la entrevista ha querido dejar claro que José Ortega Cano no es el responsable de su situación. «Pasan cosas con agentes externos. Llega un momento en el que dices hasta aquí hemos llegado. No ha sido una gota que colme el vaso, han sido distintas gotas». Se ha defendido de las críticas vertidas sobre su persona durante las últimas semanas. «Yo siempre digo que si no me entienden es porque no hablo. Son cosas que pertenecen a la intimidad».