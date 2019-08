View this post on Instagram

14 años atrás para la revista #Lamirada posando ante la cámara de la gran #TeresaPeyri 🙌🏻🙌🏻 Hicieron una serie de reportajes que titularon “Ellas son Bellos” y cada actriz emulaba a un personaje. Yo no podía ser otro que “Miguel De Cervantes” 😉 #TBT La ultima fue portada 😜