Anabel Pantoja ha vivido un año muy complicado. El 2020 iba a ser el año en el que que iba a dar el ‘sí, quiero’ a su pareja, el surfista profesional Omar Sánchez, pero la crisis del coronavirus truncaba su sueño, aunque solo por el momento. La colaboradora de ‘Sálvame’ y su pareja decidían esperar y posponer su boda para poder celebrarlo con todos sus familiares y amigos cuando la situación se normalizara.

Pero no ha sido la única mala noticia que ha recibido la sevillana. Y es que hace apenas unos meses se fracturaba el peroné practicando surf en Canarias, donde está instalada ya desde hace un tiempo junto a su prometido. Esto le obligó a tener que pasar por el quirófano y a someterse después a una dura rehabilitación.

La sobrina de Isabel Pantoja es además una de las ‘influencers’ más reconocidas de nuestro país. Cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram, lo que no solo le permite tener un séquito de fans fieles que la apoyan en cada una de sus publicaciones. Esto hace que tenga también un reducido grupo de ‘haters’ que critican no solo sus pasos, también su físico.

Pero Anabel Pantoja ha demostrado siempre estar muy segura de sí misma, y así lo ha querido transmitir a través de las redes sociales. La joven, consciente de que tiene muchas críticas por su cuerpo, no duda en hacer lo que quiere. Nos ha dejado ver varias veces sus posados en bikini o en bañador, reivindicando las curvas y los cuerpos reales.

A pocas horas de dar la bienvenida al nuevo año, Anabel Pantoja ha querido volver a revolucionar las redes sociales con un posado en una de las playas de Canarias, con tan solo la parte inferior del bikini. Junto a dos fotos; una de su cuerpo por delante y la otra, de su cuerpo por detrás, Anabel escribe: «Con mis defectos y con mis virtudes incluido mi piel de naranja, mi celulitis y mis lorcitas… (HATER) 😘 (acabando uno de los peores años de mi vida, pero afrontando lo malo y sacando lo bueno). Gracias 🇮🇨🏝 por habérmelo hecho tan llevadero», escribe rotunda, a sabiendas de los mensajes que va a recbir.

No es la primera vez que la prima de Kiko Rivera comparte una imagen presumiendo de su cuerpo. Sin embargo, pese a mostrar su orgullo por su cuerpo y luciendo sus estrías, ha tenido que lidiar con aquellos que no han dudado en criticarla por subir una imagen sin complejos. «La gente está fatal porque de tú enseñar una parte de tu cuerpo, además no estoy enseñando nada íntimo íntimo, que estaría en mi derecho también. Pues acabo de empezar… porque a partir de hoy voy a empezar a subir más fotos reales (aviso a criticonas porque la mayoría encima son todas mujeres)», aseguró hace unas semanas después de recibir varios comentarios negativos tras publicar una imagen de sus estrías.