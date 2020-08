La colaboradora de televisión ha compartido su posado en bikini más reivindicativo, asegurando que hace unos meses no hubiese sido capaz de haberlo hecho. Y su publicación ha sido de las más aplaudidas de sus redes sociales.

Anabel Pantoja ha vuelto a convertirse en la reina de Instagram. Pero no, esta vez no ha sido por haber compartido uno de sus bailes más divertidos, sino por mostrar una de sus publicaciones más reivindicativas de los últimos meses. La colaboradora de ‘Sálvame’ cuenta ya con más de 1,2 millones de seguidores, lo que no solo le permite tener un séquito de fans fieles que la apoyan contra viento y marea. Esto hace que tenga, además, un gran número de haters, que le mandan mensajes negativos sobre su vida, su familia e incluso su físico.

Cada día tiene que leer muchos mensajes de este tipo, pero Anabel ha demostrado siempre que no le afectan. De hecho, asegura que está muy segura de sí misma y que se ve espectacular. Ahora ha querido volver a recordárselo a sus seguidores más críticos con un nuevo posado con un bikini mini.

«Hace una par de años creo que jamás me hubiera puesto este tipo de 👙, que por cierto me encanta. Me veía ridícula, gorda, me iba a mirar todo el mundo y mira lo que te da el pasar de la gente, el estar segura de ti, y sobre todo verte buenorra! (cierto que tengo que bajar algunos kilos, porque aún me creo que estoy confinada… igualmente soy esta que veis 🐷)», escribía junto a una instantánea en la que la vemos con un bikini que antes no se hubiera puesto nunca.

Con este nuevo posado asegura que se ve mejor que nunca

Anabel Pantoja se ha decantado por compartir no solo una imagen, sino dos. En la primera de ellas, la sobrina de Isabel Pantoja muestra cómo le queda su bikini por detrás, sin retoques hechos en PhotoShop y sin filtros. En la segunda, vemos a Anabel por delante. De esta forma, se muestra tal y como es, sin tener miedo a los mensajes más críticos que va a recibir.

Muchos han querido aplaudir la decisión de Anabel Pantoja de compartir esta imagen y le han hecho saber que está espectacular. Entre ellos, muchos rostros conocidos de la televisión o las redes sociales «Buenorraaaaa», la escribía la entrenadora Vikika Costa, «Pibón», le dedicaba Kiko Jiménez, «Vaya culito 🔥», escribía Adara Molinero, «Boooom!!! 🍑», le decía su compañera Laura Fa, «Guapísima!!!!🙌🏻😍❤️❤️ Me encantas mi Ana!!», apuntaba Marisa Jara.

Una publicación de lo más aplaudida

Sus seguidores anónimos han querido aplaudir esta decisión de Anabel, que podría ayudar a muchos a tener amor propio y a estar felices con el físico de cada uno. «Sinceramente te admiro por la seguridad que tienes!!! Ojalá ninguna persona (ya sea hombre o mujer) tenga que pasar por el calvario de vernos inseguros por nuestros cuerpos. Una gran lección que muchos (me incluyo yo misma) tenemos que aprender», «Solo puedo decir, gracias por ser natural!❤️🔝», «Eres un ejemplo para todas, no somos perfectas, somos mujeres. Y al que no le guste… que se mire al espejo!!! 😂😂😂», han escrito algunos. La imagen ha conseguido en apenas unas horas casi 100.000 likes e incontables reacciones.