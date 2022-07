Belén Esteban regresa tres meses después de aquella fatídica caída en directo en ‘Sálvame’ en la que se rompió la tibia, el peroné y los huesos de unión del empeine. Y lo hace en su revista, en SEMANA, este miércoles 20 de julio en los quioscos de toda España o descargando la versión online AQUÍ: “Me han puesto 20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros y un total de 55 puntos”. A Belén le reventó el pie por dentro y estos tres meses han sido un auténtico calvario que desconocíamos hasta ahora. “Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado”, asegura. Y eso es lo que vamos a descubrir en esta entrevista. Una entrevista dura, difícil, que no va a dejar indiferente a nadie y con la que vamos a empatizar con el sufrimiento de una persona que se negó a saber lo que le había ocurrido y se encerró en sí misma, se abandonó: “Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… Me hundí”.

Sabíamos que Belén lo había pasado mal (al fin y al cabo se ha roto la pierna y el pie) y que ahora se encontraba con fuerzas para poder afrontar este encuentro con SEMANA. Pero no sabíamos que tanto. De hecho, durante la entrevista, realizada por el director de la revista, son varias las veces que Belén se emociona y rompe a llorar. Se tuvo incluso que interrumpir para hacer una pausa.

“He estado peor de la cabeza que de la pierna”, asegura. Nos revela que está yendo al psicólogo. “Así no podía seguir viviendo”, lamenta. Y de la misma manera que nos reconoce que lo ha pasado fatal, confiesa que se lo ha hecho pasar mal a la gente que tenía a su lado. “Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes… conmigo misma”, reconoce. Pero si alguien ha sufrido esa mala pasada que le ha jugado la cabeza es Miguel, su marido: “Se merece el cielo”. Es muy raro ver a Belén hablar de Miguel. Le cuesta incluso nombrarle. Sin embargo, esta vez se ha explayado. Ha querido agradecerle públicamente el mimo con el que la ha cuidado y todo lo que ha tenido que soportar: “Me he portado mal con él. Mi cabeza me ha traicionado y él ha tenido una paciencia infinita. Me ha demostrado que me quiere con locura”.

Un total de 15 páginas en las que, además de una extensa, profunda e interesante entrevista, podremos ver a una Belén Esteban guapísima en un amplio reportaje fotográfico en el que, sin ningún pudor, muestra sus cicatrices.

Belén ha vuelto. “Ya veo la luz al final del túnel”, dice. Eso sí, quiere dejarlo muy claro: “El 25 de abril se me paró la vida”.