Paz Padilla ha sido la única presentadora de ‘Sálvame’ que tomó la decisión de manera voluntaria de no acudir al plató durante los días de cuarentena. Sí han estado yendo Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, que han estado turnándose para presentar el ‘Sálvame Diario’ desde las instalaciones de Telecinco.

Pero la vuelta de Paz Padilla tiene ya las horas contadas. Y es que tal y como ha podido saber SEMANA, la presentadora de televisión vuelve este jueves a presentar el programa, lo que le obliga ya a abandonar el encierro en su casa, aunque por una causa justificada. Durante el confinamiento los desplazamientos para ir al trabajo y para acudir a los supermercados para hacerse con bienes de primera necesidad están permitidos, por lo que su vuelta al plató está más que justificada.

La presentadora de televisión lleva ya casi dos meses retirada de la televisión por decisión propia. Paz Padilla prefirió mantenerse en casa confinada para evitar el contagio durante los peores días de pandemia que ha pasado nuestro país. Sin embargo, ahora que la curva ha bajado y que se ha estabilizado el número de personas contagiadas y fallecidas, Paz ha querido retomar el trabajo.

Estamos seguros de que lo hará respetando las normas de seguridad y distanciamiento social, así como la higiene de las manos. De hecho, ella misma compartía hace unos días desde sus redes socialces cómo acudía al supermercado: mascarilla, guantes y gafas. Este podría ser el aspecto que tenga Paz Padilla para ir a las inmediaciones de Telecinco siempre que le toque presentar. Eso sí, durante la emisión del programa, su aspecto será el de siempre, pero estamos seguros de que respetará los dos metros de distancia con sus compañeros y se lavará las manos con frecuencia.

La humorista y presentadora de televisión no ha sido la única del equipo de ‘Sálvame’ que ha tomado la decisión de no acudir al plató desde que se decretara el Estado de Alarma en nuestro país el pasado 14 de marzo. Y es que colaboradores como Belén Esteban y Kiko Hernández han decidido no estar allí físicamente, pero sí han estado haciendo alguna que otra conexión desde sus respectivas casas.

Paz Padilla ha pasado estos días de confinamiento con su hija Anna Ferrer, con la que ha estado haciendo planes en común. La joven no dudaba en compartir con sus seguidores cómo pasa 24 horas en casa, lo que hizo que viéramos sus ratitos con su madre, a la que está muy unida. Además, juntas salieron a dar su primer paseo por la calle cuando ya está permitido.

Pero no es lo único que ha estado haciendo Paz Padilla durante estos días en casa. El hecho de no ir al trabajo le ha permitido hacer todas esas cosas que tenía pendiente. Ahora que su vuelta al plató tiene las horas contadas, la presentadora tendrá que encontrar huequitos para seguir practicando sus aficiones.

A continuación, os mostramos todo lo que ha estado haciendo Paz Padilla durante los casi dos meses que ha estado en casa confinada: