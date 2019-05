Regalos para mamá que no pasan desapercibidos

Se ha desvivido por ti, no ha pegado ojo en toda la moche y no te ha quitado la mirada durante horas. ¿Debes o no debes buscar el mejor de los regalos para mamá? Está claro que sí y por eso te proponemos que seas original y le regales una mirada de escándalo.

¿Cómo conseguir los mejores regalos para mamá?

Empieza por darle unos unos buenos consejos de hija:

Que nunca olvide que la piel del contorno de los ojos necesita un extra de hidratación y nutrición. Es una zona que tiene sus propios “secretos” a la hora de tratarlos. Dile que utilice productos que contengan activos drenantes como semilla de uva, té verde, olmo o cafeína, que mejoren la circulación. Si su problema son las ojeras muy marcadas, mejor que utilice productos con activos que capturan los pigmentos sanguíneos y estimulen la síntesis del colágeno. Para aportar luminosidad lo ideal es una dosis extra de Vitamina C. Aporta además luz inmediata y renueva el tejido. Y para tratar las arrugas de esta zona, es fundamental el retinol. Ayuda su su acción regeneradora y combate la deshidratación. Los párpados requieren un extra de colágeno, y también antioxidantes y regeneradores como la vitamina E y drenantes como la caléndula, la manzanilla o el castaño de Indias. A la hora de aplicarlos, que no olvide que la piel que rodea nuestros ojos es 4 veces más fina que el resto. Por eso debe tratarla de manera especial y aplicar los cosméticos con la yema del dedo medio, dando ligeros golpecitos, para penetrar el producto.

¿Y qué tal un par de trucos caseros incluidos en los regalos para mamá?

Bebe mucha agua, mantén las cremas en la nevera para que estén frías y drenen mejor y, si no tienes mascarillas específicas para el cuidado de los ojos, prepara 1 infusión con 2 bolsas de manzanilla y pon las en el congelador. Aplícalas frías sobre los ojos. Y adiós ojeras.

Para las bolsas el pepino y el agua de hamamelis tienen grandes propiedades antiinflamatorias y son grandes aliados para acabar con bolsas y ojeras. Si aplicas una rodaja de pepino con el agua en frío estaremos reforzando su función. Por eso aconsejo siempre guardar los contornos de ojos en la nevera.

¿Y qué regalos para mamá hay en cabina?

Regálale a tu madre la mejor mirada, porque ella se ha desvivido siempre por ti y te ha dedicado las miradas más tiernas: las de admiración y también las de preocupación. Ahora se merece que le regales la manera de conseguir la mirada más joven y también más espectacular.

SPRING FLASH,ESPECIAL MIRADA

Las propiedades que el frío proporciona a nuestra piel unidas a los cosméticos de última generación de Carmen Navarro se convierten en la fusión perfecta para nutrir, revitalizar y mejorar el estado de nuestra piel.

Para ello utilizamos Cryo-Sticks las cucharas de acero inoxidable con propiedades refrigerantes que captan el máximo frío posible para asegurar la difusión de los principios activos en contacto con la piel a lo largo de todo el tratamiento.

Gracias al contacto con la piel de los Cryo-Sticks se consigue efecto el efecto tensor y calmante. Los receptores de nuestra piel reaccionan, estimulan las células nerviosas y consiguen de esta manera el efecto tensor que estamos buscando.

INDICADO PARA

Madres que buscan la relajación absoluta y, de manera paralela, reafirmar, atenuar arrugas y un plus de iluminación. Conseguirán drenar, descongestionar, reafirmar, atenuar arrugas, mejorar la circulación sanguínea… En definitiva un regalo para tu madre realmente especial.