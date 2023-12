El regalo personalizado y las palabras que dedicó Ana Obregón a cada invitado al bautizo de Ana Sandra

Este domingo, 17 de diciembre, ha sido, sin duda, un día muy especial para Ana Obregón. Por fin, ha podido bautizar a su pequeña Ana Sandra en una íntima ceremonia que ha tenido lugar en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, en Madrid. Una celebración que ha podido compartir con sus familiares más cercanos y seres queridos de la que, poco a poco se van desvelando más detalles, como los regalos personalizados con los que Ana obsequió a sus invitados, o las bonitas palabras que dedicó a cada uno de ellos.

El bautizo de la hija-nieta de Ana Obregón ha sido una ceremonia muy íntima y llena de simbolismo. Desde el lugar elegido, el traje que lució la pequeña, la elección de los padrinos, los invitados, los regalos personalizados, ... Y es que, la feliz abuela ha cuidado con mimo todos los detalles de este día tan especial.

La ubicación de la ceremonia, en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, en Madrid, donde su hijo fallecido, Aless Lequio, fue despedido el 30 de junio de 2020. El traje de cristianar fue el mismo que llevó su padre el día de su bautizo, cómo ella misma explicó. Los padrinos, Celia Vega-Penichet, una de las primas con las que Aless tuvo especial relación, y Giaccomo Ugarellí, su mejor amigo desde el colegio, cuando ambos estudiaron en el ICS (International College Spain) de la Moraleja.

Una ceremonia cuidada con mimo: el regalo personalizado de Ana Obregón a los invitados

"Hoy yo creo que es de los días más bonitos y especiales de mi vida. (…) Estoy muy nerviosa es como si se fuera a casar o algo así", decía Ana a sus seguidores de Instagram.

A la salida de la iglesia, Celia García Obregón y su hija, Celia Vega-Penichet, confirmaban que la ceremonia había sido muy emotiva, ya que Aless Lequio había estado muy presente. "Es un día muy feliz pero al mismo tiempo muy triste". Y añadían que el padre biológico de la pequeña había sido recordado en varias ocasiones: "De corazón, todo el rato".

Tras la ceremonia, la actriz reunió a su círculo más íntimo, unas 30 personas, en su casa donde disfrutaron de una íntima celebración. Con todos ellos Ana Obregón quiso tener un detalle muy especial, un regalo personalizado, que ella misma ha compartido en sus redes sociales.

En las imágenes, podemos comprobar que sus invitados recibieron una vela personalizada en tono rosa pastel y con un corazón en impreso en su exterior sobre la que podía leerse: "Gracias por venir a mi bautizo. Anita, 17 diciembre 2023" y "Bautizo de Anita Lequio Obregón. 17 diciembre 2023".

Además, según ha confirmado Makoke en ‘Así es la vida’, quiso agradecerles, uno a uno, a cada hermano, sobrino, familiar y amigo, su presencia en este día tan especial para ella. Ana hizo un discurso y tuvo palabras para cada uno de los asistentes: "Dedicó a cada una de las personas presentes unas palabras". "Terminó todo el mundo llorando y fue súper bonito", añadía la colaboradora.

Alessandro Lequio, el gran ausente

El gran ausente en este día tan especial para Ana Obregón ha sido, sin duda, Alessandro Lequio. Una cuestión por la que se le ha preguntado este lunes en el programa en el que colabora 'Vamos a ver', en Telecinco. Él mismo ha confirmado que recibió la invitación de Ana Obregón para asistir a la ceremonia. Pero, siguiendo la tónica que ha caracterizado su actitud desde el nacimiento de la pequeña Ana Sandra, hace casi nueve meses, decidió no asistir.

Alessandro ha decidido dar la callada como respuesta. Y, ante la insistencia de Joaquin Prat, ha contestado con un contundente: "No contesto, no va con segundas". NO obstante, a pesar de guardar silencio en todo lo respecta a la pequeña Ana Sandra, ha querido aclarar que respeta todas las decisiones de Ana Obregón. Aunque, como él mismo ha confirmado en alguna ocasión anterior, no las comparta. "Máximo respeto", ha añadido en el plató de Telecinco.