El refugio de Sandra Barneda tras sufrir un fuerte varapalo profesional

'La última noche' no acaba de convencer a la audiencia. Si ya en su estreno cosechó un 8% de cuota de pantalla, en su segunda entrega no ha mejorado la cosa. El programa presentado por Sandra Barneda se ha hundido por completo alcanzando un bajo 5,6% y congregando a 385.000 espectadores en el prime time de Telecinco. Un auténtico batacazo que ha puesto en el punto de mira a la presentadora. Intentado mostrarse ajena a los datos de audiencia, la también escritora ha enseñado cuál es su refugio.

Sandra Barneda se ha llevado un auténtico golpe en lo que a su faceta profesional se refiere tras conocer el batacazo que ha tenido 'La última noche' en audiencias este pasado viernes 4 de agosto. El bajo dato de share ha provocado una oleada de críticas hacia la cadena, que alcanzaba su mínimo histórico. Ante todo esto, la presentadora ha encontrado refugio en su perro, con quien protagonizaba un reparador paseo matutino por el parque. Así la escritora ha aprovechado para estar con su amigo canino, respirar aire puro y dejar de lado durante unos minutos el golpe profesional.

La autora de 'Un océano para llegar a ti' es una enamorada de los paseos y aprovecha su tiempo libre para disfrutar de los rayos del sol. "Descanso. Tomar aire. Reírse. Pasear. Sol. Descanso", llegó a describir el pasado fin de semana su desconexión con la realidad. No está claro qué pasará con el formato a raíz de este dato de audiencia. Un día antes de conocerlo, la cadena de Fuencarral sacaba pecho y presumía de 'La última noche' como una de sus grandes bazas de cara a la próxima temporada televisiva.

Sandra Barneda, sin vacaciones de verano

Sandra Barneda ha sido la elegida para ponerse al frente del hueco que ha dejado 'Sálvame' y el 'Deluxe'. Un importante reto laboral que afrontaba con ilusión, a pesar de quedarse sin vacaciones de verano. Ella misma contaba a SEMANA que estaba centrada en disfrutar de este "verano distinto" pues se sentía muy afortunada. No tenía ningún tipo de miedo por las comparaciones que podía hacer la audiencia de los dos formatos y hacía hincapié en su momento que lo importante estaba en que ella era diferente. "Las decisiones empresariales no tienen nada que ver con las personas y nosotros hace mucho tiempo que nos conocemos. Están bien, tranquilos y es como que me dan el testigo y me dicen: “Ojalá que te vaya bien”. Y sé que me lo dicen de corazón. 'Sálvame' es historia de la televisión. Han vivido sus luces y sus sombras, es un programa que no vamos a olvidar y hay que colocarlo donde debe con todos los honores", llegaba a contar a esta revista.