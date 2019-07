3 No ha querido decir nada de la enfermedad de su padre

De lo que sí ha hablado es de la mala noticia que ha recibido recientemente y no ha dudado en compartir con sus seguidores lo mal que lo está pasando. «Están pasando cosas importantes en mi vida. Hace unos días un amigo falleció en Tailandia. Yo no pretendía pronunciarme al respecto, pero soy consciente de que su familia y personas cercanas lo están pasando muy mal, además de lo evidente, porque las noticias que han salido en las noticias son absolutamente falsas. Se han dicho muchas mentiras, y no es verdad. Subieron a ver un paisaje y de repente no se supo más de esta persona. Quería denunciarlo, porque aprovecho la influencia que tengo para denunciar este tipo de cosas», explica con tristeza.