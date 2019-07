El contundente mensaje de Violeta Mangriñán a quienes le llaman anoréxica

Violeta Mangriñán, que abandonó ‘Supervivientes’ por problemas de salud, ha tenido que hacer frente a los comentarios acerca de su reaparición en el plató del programa de aventuras de Telecinco. La exconcursante no ha podido evitar quedarse callada y se ha enfrentado a sus haters.

Desde que apareciera en el plató del programa de Telecinco, después de abandonar el concurso, fueron muchos los que mostraron su preocupación por su aspecto físico. Entre esos comentarios, hay muchas voces que han ido más allá y han afirmado que la exconcursante padece anorexia. Harta de esto, Mangriñán ha estallado y les ha recordado el nombre del concurso en el que ha participado.

“Estoy hasta los coj**** de que me llaméis anoréxica entre otros muchos piropos, pero ese me enerva especialmente y no me puedo callar, porque padezco de incontinencia verbal. Vengo de ‘Supervivientes’, no de ‘MasterChef’. He perdido siete kilos que no me sobraban, de los cuales, para vuestra tranquilidad, ya he recuperado dos”, ha explicado en sus redes sociales.

“Obviamente no estoy sana, ya que por eso he tenido que abandonar el reality. Por ese mismo motivo sigo una dieta estricta a base de líquidos con proteínas”, matizaba la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

“Acostumbraos a verme así porque no creo que vuelva a recuperar mi peso. Y digáis lo que digáis, yo me veo estupenda. Gracias”, afirmaba con rotundidad.