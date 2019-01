Los fans de Verdeliss preocupados por su alarmante ingreso hospitalario

Se encuentra en la semana 29 de gestación, embarazada de su séptimo hijo, y a pesar de que aún le quedan unos meses para dar a luz, Verdeliss acaba de ser ingresada en el hospital. La exconcursante de GH Vip comunicaba la noticia a través de las redes sociales y lo hacía mediante un angustioso vídeo, entre lágrimas, algo que ha alarmado más, si cabe, a sus fans.

“Necesitaba pediros perdón y daros una explicación”, afirmaba totalmente abatida en la camilla del centro clínico. Señalaba que sentía mucho no poder estar en una venta privada que tenía programada, pero que su salud se lo impedía. No ha revelado la causa de su ingreso, pero pedía comprensión: “Lo único que os voy a pedir es que me deis un tiempo para contaros lo que está pasando”.

Tras la alarma que ha generado la publicación de este vídeo, la youtuber y videoblogger mandaba un nuevo mensaje de agradecimiento: “Gracias y más gracias por toda palabra de cariño, deseo reconfortante y abrazo que sana. Significa muchísimo… esta comunidad consigue transformar las redes sociales en calor humano. Os queremos y sentimos”, afirmaba.

Acompaña estas cálidas palabras de una imagen de su barriguita de embarazada en la que vemos cómo están controlando los movimientos de su bebé, por lo que se intuye que el ingreso se debe a una complicación de su embarazo. Sus numerosos fans de Instagram, más de 900 mil, han mostrado rápidamente su preocupación y se han volcado enviándole muestras de fuerza y ánimo.

La influencer que a pesar de su juventud, tiene 33 años, ha formado una gran familia, tendría que dar a luz a su séptimo hijo -una niña- en el próximo mes de marzo si todo avanza con normalidad.

