Toñi Moreno, más sincera que nunca: Está enamorada

Toñi Moreno no ha podido más y ha decidido no callarse cuando le han preguntado si estaba enamorada. La presentadora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha sincerado más que nunca con sus seguidores y ha gritado a los cuatro vientos que está enamorada.

Toñi Moreno revela el momento más duro de su vida profesional

Toñi Moreno disfruta en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

Toñi Moreno hace saltar las alarmas con esta reflexión

Toñi Moreno, enamorada

Una seguidora de la presentadora le preguntaba, de una forma muy clara, si estaba enamorada y recalcaba que «no vale decir que de la vida». «A mí también me da mucho coraje que me contesten eso cuando lo pregunto en las entrevistas. Sí, sí lo estoy», respondía Moreno.

A Toñi Moreno le sonríe la vida

Invitada a la boda de Belén Esteban

De la misma forma, y tras ser preguntada por uno de sus seguidores en redes sociales, la presentadora confirmó que estaba invitada al evento del año: la boda de Belén Esteban.

Cómoda en Mediaset

La andaluza ha encontrado su acomodo en Mediaset pese al cambio de tercio tomado por la zona noble del grupo de comunicación, pero queda claro que su vida no ha sido sencilla. Para ilustrarlo pone un ejemplo muy claro: «Cuando te van bien las cosas el teléfono suena, te invitan en los restaurantes, etc. pero cuando van mal no te invitan a nada. Este es el ejemplo más gráfico», explicaba en ‘La vida con Samanta’.