Sergio Ramos revela cómo surgió su historia de amor con Pilar Rubio

7 «La veía inalcanzable»

En sus declaraciones al citado medio, el capitán del Real Madrid revela: «La veía inalcanzable y pensé: ‘Lo peor que me puede pasar es que no me conteste’… pero quise, al menos, intentarlo… ¡Y respondió! Empezamos a hablar, y luego nos conocimos y ahí empezó una historia de amor. Lo que empezó con un WhatsApp que parecía que no iba a tener respuesta, pues al final ha sido compartir una vida».

