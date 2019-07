El motivo de la felicidad de Sara Sálamo

Sara Sálamo está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. El pasado 11 de julio la actriz e Isco Alarcón daban la bienvenida a su primer hijo en común, Theo. Desde entonces, el pequeño se ha convertido en el centro de sus vidas y no dudan en compartirlo con todos sus seguidores.

Los mensajes de amor de Sara Sálamo e Isco Alarcón en la distancia

La actriz de ‘Brigada Costa del sol’ está disfrutando del verano de la mejor forma posible, con su pequeño. La canaria ha compartido una bonita instantánea en sus redes sociales en la que aparece por primera vez sola posando con Theo. «Mi felicidad«, es el texto que acompaña a la imagen.

Sara Sálamo e Isco Alarcón ya son padres de su primer hijo

Isco Alarcón ha tenido que irse a Estados Unidos por motivos profesionales, lo que ha obligado a Sara Sálamo a quedarse sola con el pequeño Theo. Ella misma desvelaba algunas de las complicaciones a las que ha tenido que enfrentarse con la maternidad: “Fue mi parto soñado, no me refiero a que fuera fácil. Fue muy duro, muy largo, hubo muchas complicaciones que no había previsto, pero ha sido el parto de mis sueños”, comienza a explicar Sara Sálamo, que después de haber pasado por el mal trago del parto, tan solo tiene en mente las cosas buenas resultantes de él. El principal, su hijo.

Sara Sálamo e Isco Alarcón comparten la primera foto de su hijo

“Fue natural, respetado, me sentí tan cuidada, tan mimada, me daban besos, caricias…”, recuerda Sara Sálamo, que no podría estar más agradecida con el equipo médico y de matronas que le tocó en el hospital.

Sara Sálamo, novia de Isco Alarcón, narra lo duro que fue su parto sin epidural