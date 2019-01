Sara Carbonero e Iker Casillas disfrutan de la Cabalgata de Reyes de Vigo

1 El precioso mensaje de Sara Carbonero a su hijo Martín

“Me encanta tu sentido del humor y tu curiosidad sin límites, la que en muchas ocasiones me deja sin respuesta o con una no del todo convincente. O que me enorgullece ver cómo te preocupas y te pones en el lugar de los que tienes alrededor y cómo siendo tan pequeño o quizá precisamente por eso supiste adaptarte con facilidad a los cambios, poniéndonoslo muy fácil a los demás, sin ni siquiera cuestionarnos nunca por qué todos los niños de tu clase hablaban diferente a ti”, compartía la periodista en sus redes sociales con motivo del quinto cumpleaños de su hijo Martín.