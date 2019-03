Las emotivas palabras de Cañizares en el aniversario de la muerte de su hijo

Hace un año, el hijo de Santiago Cañizares y Mayte García fallecía a los 5 años a consecuencia de un tumor cerebral irreversible. La triste noticia conmocionó a todo el país y dejó un dolor irreparable en la familia del que fuera jugador del Valencia. Con motivo del aniversario de su fallecimiento, el exportero ha querido recordarle con una imagen y unas emotivas palabras.

Leer más: “Las emotivas palabras de Santi Cañizares y Mayte García a su hijo fallecido en el cumpleaños de sus trillizos”

“Hace un año que te marchaste buscando el paraíso que mereces. Tu sonrisa, tu ejemplo, tu lección… nos acompaña cada día. Has conseguido que tu recuerdo no sea doloroso, si no orgulloso. Tu legado no tiene precio, y nos ha hecho mejores a todos. Gracias por tanto, hijo mío. ¡¡Te quiero!!”, escribía el futbolista en su cuenta de Facebook.

Mayte García recuerda al pequeño Santi

“Hoy mi corazón late con más fuerza. 365 días sin besarte, sin olerte, sin cantarte… pero el amor hacía tí es tan inmenso que puede con el dolor por tu ausencia. Gracias por hacer tanto bien en el corazón de todos… Un beso al cielo”, ha escrito Mayte García en su cuenta de Instagram.

Cañizares y Mayte García se abren en canal

Marte García y Santiago Cañizares rompían su silencio sobre la muerte de su hijo en el programa ‘Mujeres al poder’, de Ana Rosa Quintana, el pasado 14 de febrero. “Santi era el niño que cualquier madre hubiese querido tener. Era un ángel. Nunca perdió la sonrisa y de él hemos aprendido a afrontar todo esto. Creo que si él hubiese sido de otra forma, estoy segura de que no lo hubiésemos llevado ni la mitad de bien. El peor momento fue cuando me dijeron que mi hijo tenía un tumor cerebral. Su última palabra fue mamá y era para que me tranquilizara y lo dejara irse, fue así, lo despedí”.