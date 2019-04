3 Todos juntos… incluso “ella”

El matiz del texto que acompaña a la foto no tiene desperdicio. Y es que Rosa Benito comenta que la familia estaba unida. “Incluso ‘ella'”. No menciona a Rocío Carrasco, pero el hecho de citarla entre comillas como “ella” le da un puntito de retintín que no deja lugar a dudas. Contenta con su sobrina… no está.