Cristina Pedroche lo tiene claro: en Instagram no se muestra solo lo maravilloso que es su día a día o todos los proyectos de trabajo con los que cumple. La colaboradora de ‘Zapeando’ tiene claro que cuando sus días no son como ella esperaba, también lo va a hacer saber.

Y es lo que ha hecho este jueves, cuando no ha tenido el mejor día. Cristina Pedroche ha preferido no desvelar qué ha ocurrido para que se sienta así, pero sí que ha querido compartir con sus seguidores la mejor manera para olvidarlo y seguir adelante. Y su plan no puede ser más reconfortante.

«Hoy no ha sido el mejor día de mi vida, pero ya estoy en el sofá y eso me reconforta. Mañana más y mejor, está claro ❤️❤️», escribía con optimismo. Y es que un día malo lo tiene cualquiera. Solo hay que dejar que pase e irse a casa para descansar, y empezar el día siguiente con ganas.

Aunque no había sido el mejor día, Cristina no dudó en hacer su vida normal. De hecho, no olvidó compartir con sus seguidores su mítico baile antes de entrar en el plató de ‘Zapeando’. Como si nada hubiera pasado, la colaboradora mostró su mejor más divertida y bailó a ritmo de una canción muy pegadiza.

Durante la mañana del viernes, Cristina Pedroche ha vuelto a las redes sociales para compartir cómo ha sido su mañana después de haberlo pasado tan mal. Lo ha hecho con un vídeo en el que aparece paseando con su marido, David Muñoz, y avisando de que las temperaturas en Madrid han bajado mucho. Además, ha querido aprovechar que está libre por la mañana para hacer un poco de yoga: «Ahora tiempo para mí». No hay mejor forma de resetear.