Amaia Salamanca siempre ha sido muy celosa de su intimidad y se decanta por hablar poco o nada de aspectos de su vida personal. Tampoco es muy activa en las redes sociales, donde no comparte muchas publicaciones. Y tampoco en verano, cuando muchos se atreven a alimentar sus perfiles con instantáneas que dan mucha envidia, desde la playa o la piscina.

La actriz ha dejado ver muy poco de su verano, como todos, a Amaia Salamanca le va a costar volver a la rutina. «Rascando unos minutitos más…», escribía junto a una imagen en la que la vemos disfrutar de un cóctel en una tumbona en una playa, que por supuesto, no ha desvelado.

Lo que no sabía Amaia Salamanca es que la foto se iba a convertir en una de sus instantáneas más criticadas. «Come, mujer, que puedes pasar por una detenida de un campo de concentración de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial», «Cómo se nota que no tienes una abuela gallega que te está diciendo cada diez minutos que estás muy delgada y que tienes que comer jajaja», «Súper delgada con el cuerpazo que lucías antes 😉», «Supongo que me pondrán a caer de un burro, pero, no está demasiado delgada??? Una cosa es estar delgada y otra esto, no se, es que me ha dado no sé qué al ver la foto», han comentado algunos de sus seguidores.

No es la primera vez que recibe este tipo de comentarios. Este verano se atrevía incluso a compartir una imagen en la que presumía de tipazo en bikini y los comentarios no se hicieron esperar: «No me coméis ná… 😍», «Estás demasiado delgada para mi gusto», «Qué delgadez, una pena que se muestra esa imagen», escribían muchos.

Amaia Salamanca siempre ha preferido hacer oídos sordos a este tipo de comentarios y aunque los lee, no ha querido contestar ninguno de ellos. Lo cierto es que la actriz es una apasionada del deporte y está inmersa en una intensa rutina deportiva que pasa no solo por ir al gimnasio para mantener la forma, sino que también apuesta por el yoga.