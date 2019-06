8 Las fotos de boda del álbum de Pilar y Sergio

«Recuerdos imborrables de un día, de una vida, de un amor. TQ @sergioramos. Unforgettable memories of one day, one life, one love. ILY #SergioRamos» Con este mensaje, escrito en castellano y en inglés, Pilar deleitaba a sus 3,6 millones de seguidores de Instagram con las fotos más especiales de su vida. La de su boda con el amor de su vida.