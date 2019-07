Pilar Rubio muestra el espectacular vestido rojo de su boda con Sergio Ramos

8 Así fue el segundo vestido de su boda

La colaboradora ha mostrado el segundo atuendo nupcial que lució el día de su boda con el jugador del Real Madrid. «Siempre te dije mi amor @sergioramos que si algún día nos casábamos, yo iría de rojo. And HERE I GO!!! Una fantasía hecha realidad gracias a @zuhairmuradofficial«, comenta en su cuenta oficial de Instagram.

Pilar Rubio y Sergio Ramos, vacaciones en familia en Egipto tras su luna de miel