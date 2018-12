Pelayo Díaz exige el pago de 8.000 euros al más puro estilo Belén Esteban

Pelayo Díaz no puede más. Después de ganarle el juicio a Xevi Muntané por un delito de insultos y calumnias por parte del fotógrafo, la resolución estima una indemnización al estilista de 8.000 euros. Y es que todos sabemos que para las navidades ese dinero viene muy bien, pero Pelayo Díaz todavía no lo tiene. Su Instagram ha sido su muro de las lamentaciones para alzar la voz y marcarse todo un ‘Belén Esteban’, al más puro estilo ‘Pa-ga-me”.

Pelayo Díaz al límite

El estilista exige que se le pague la indemnización. El silencio lo ha roto en su Instagram, publicando una ‘historia’ con la portada de una revista que ha fotografiado Xevi . La ocasión ha sido un caramelo para el coach de ‘Cámbiame’, que ha recordado que le debe dinero.

Historia a lo Belén Esteban

Pelayo Díaz hace público que su dinero todavía no lo ha visto: “Todavía no he cobrado porque se declara insolvente, pero claramente está trabajando”, escribió, haciendo alusión a la portada de la revista. Pero la guinda estaba al final, que al más puro estilo de la ‘Princesa del pueblo’ le reclamaba lo que le debe: “Pá-ga-me”. Según explicó el estilista, el fotógrafo escribió varias calificaciones negativas en su muro de Facebook que el Pelayo denunció. Tras celebrarse el juicio, Muntané fue condenado aa pagar una indemnización de 8.000 euros.

Xevi Muntané de momento se refugia en el silencio. ¿Su reputada carrera podría verse afectada por los comentarios del estilista? De momento esperemos que Pelayo Díaz no tenga que hacer como Belén Esteban con Toño Sanchís, y que la indemnización se efectúe pronto. Hasta entonces, el estilista sigue disfrutando de una de las mejores etapas de su vida con su esposo Andy McDougall.

