Paz Padilla cumple su promesa y publica su foto desnuda, delante de su hija Anna Ferrer en ‘Sálvame’

Paz Padilla ha cumplido su promesa y, después de alcanzar el millón de seguidores en Instagram, ha publicado una imagen suya completamente desnuda. La presentadora de ‘Sálvame’ ha recibido en directo la visita de su hija, Anna Ferrer, quien le ha ayudado en su sueño de alcanzar el millón de fans en su perfil público, tal y como ha confesado en directo desde el plató que conduce su madre en Telecinco.

Paz Padilla pierde los papeles con un concursante de ‘Got Talent’

Paz Padilla recibe la sorpresa en directo

Anna Ferrer ha aparecido por sorpresa en el plató de Sálvame para obsequiar a su madre. No es su cumpleaños y aún queda para el día de la madre. Lo que se celebraba es que en el Instagram de Paz Padilla se han sumado ya más de un millón de fans.

Anda, aquí está la influencer

Paz Padilla no dudó en sacarle los colores a su hija. Además de darle besos y carantoñas por su sorpresa, también le dedicó pullitas, como hizo al denominarla “la influencer” o mandarle dar paso a un vídeo mirando a cámara. No lo hizo muy bien y ahí estaba su madre para dejarlo claro: “Qué mal lo haces, esto no es lo tuyo”.

Así lo celebra Paz Padilla

La sorpresa al ver a su hija entrar en plató fue mayúscula. Con una tarta en la mano y con dos globos gigantes en color dorado, Anna Ferrer felicitaba en directo a su madre por su logro.

Ella le ha ayudado a conseguir este triunfo

Anna Ferrer le ha dado una sorpresa por conseguir este millón de seguidores, pero antes le dio muchos consejos para que consiguiese este reto. Así lo ha confesado ella misma en directo, pero se guarda el secreto del éxito para ella, porque la competencia viene muy dura.

Paz Padilla cumple su promesa y se desnuda

Paz Padilla ha aprovechado el directo para publicar su foto desnuda en redes sociales y así saldar su deuda con sus fans. Prometió desnudarse y así lo ha hecho, ataviada como la Chusa de ‘La que se avecina’ y con su característico sentido del humor.

Su Instagram ha subido como la espuma

Si esta mañana celebraba el millón de seguidores, en cuestión de horas ha sumado más de 20.000 fans, por lo que en breve quizá debe pensar en su siguiente reto, porque el contador sigue subiendo y Paz Padilla ya es oficialmente una influencer.