Pablo Motos desvela el nuevo baile de ‘El Hormiguero’

En exclusiva para vosotros aquí está cómo está quedando el nuevo baile. Todavía no lo tenemos pero casi. El lunes volvemos con todas las ganas del mundo os espero a todos. Hay una cosa muy impactabte el lunes con @pablolopezmusic #elhormiguero #baile #september #temporada #muchoflow @jorgemarronmartin @jorgeventosa @frikidoctor @luissalvador