Nuria Marín posa en bikini y se ríe de las críticas que recibe por su físico

7 Las críticas por sus fotos en ropa de baño

Pero ella ha respondido con un mensaje muy claro. «Me he hecho más fotos con este bikini. En algunas me veo más guapa, más sexy, pero no soy yo. Estoy impostada, hago poses imposibles para disimular defectos, me tapo la cara estratégicamente para que no se note que no voy maquillada… Y al final me quedo con esta foto. Porque sí soy yo y me río. Me río de los que me critican por mi físico y sonrío a los que me entendéis y me compráis así, al natural como un berberecho. 🐚 Sois la gran mayoría y os doy las gracias», escribía en su cuenta de Instagram.

