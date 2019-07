Noelia López, mujer de José Antonio Reyes, felicita a su hija con un emotivo mensaje

6 Los consejos de vida que da Noelia a su hija mayor

«Nunca te arrepentirás de hacer lo correcto; créeme, una conciencia tranquila es el mayor de los tesoros. Que la vida se va en un segundo; nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y siembra bondad, algún día la recogerás. Jamás pagues con la misma moneda; así se marca la diferencia. No pierdas tu tiempo en coleccionar cosas, pues nos vamos con las manos vacías. No caigas en el error de muchos. Sé inteligente e inviértelo en llenar tu alma disfrutando de cada momento, por insignificante q parezca se graba con fuego adentro. Ríe cariño, que la vida es una sola. No somos dueños de nuestro destino, pero sí esclavos de nuestros actos; por eso, actúa con amor». Así continúa la misiva de Noelia López a su primogénita. Palabras cargadas de sentido.

El lugar en el que Noelia López aprende a vivir sin su marido, José Antonio Reyes