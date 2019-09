2 Día de aventuras

Un verano increíble, pero triste a la vez. Y es que hace un año que moría su padre, y Patricia no quiso dejar pasar esta fecha tan triste para ella para recordarlo con un bonito mensaje: «Querido papi de mi corazón, hoy hace un año que te decíamos adiós todos juntos escuchando a Mª Dolores Pradera y a Adamo que tanto te gustaban… Si nos llegan a decir lo que tuvimos que vivir en esos momentos, jamás pensé que íbamos a ser capaces de afrontarlo. Pero papi, tú nos has preparado para eso y para mucho más. No ha habido un ser más bueno que tú en este mundo. Estamos tan orgullosos de ser hijos tuyos que jamás te vamos a fallar. Estamos más unidos que nunca e intentamos que te sientas feliz de vernos cada día. Qué año más duro, siempre vivimos una primera vez de algo y está siendo muy triste pero aquí seguimos, superando cada día. Te diré que la que mejor lo está haciendo es mamá. Yo, no se lo digas a nadie, lo llevo fatal, me haces más falta que nunca, pero te siento muy cerquita y tengo la suerte de tener conmigo a personas que me quieren mucho y muy bien. No sé si algún día llegará el momento de aceptar que no estás, por ahora ese momento no ha llegado y simplemente pienso que te veré pronto. Te quiero con mi alma papi❤️», escribía el pasado 16 de agosto.