El éxito puede ser amargo, algo que está comprobando en sus propias carnes el próximo representante de nuestro país en Eurovisión, Miki. El intérprete de ‘La venda’ ha mostrado el acoso que sufre en las redes sociales donde, incluso, ha recibido amenazas de muerte.

“Nunca hago esto. Pero hoy me apetece. Y no voy a borrar el nombre de usuario”, aseguraba en uno de sus Stories. Añadía que como se trata de una persona tan “valiente” no le importará que publique este contenido. “Sé que esto es darle importancia a un comentario de cada 1.000 pero mira….“, afirmaba el cantante.

En la imagen se puede ver cómo un usuario de las redes le dice que le odia y, a continuación, le escribe: “Muere ya”. Este comentario ha despertado numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, incluso, Natalia, su excompañera en el talent show, ha querido manifestarse al respecto. “Estoy segura de que la gente que decide dedicar su tiempo a hacer daño a los demás, es menos feliz. Cada uno sabe lo que hace con su vida que es una y muy corta”, afirmaba.

A pesar de este desagradable episodio, Miki continúa volcado en su trayectoria profesional. El próximo 18 de mayo es una fecha clave para el artista, que actuará en el certamen de Eurovisión como representante de nuestro país con su pegadizo tema ‘La venda’. Esta nueva edición tendrá lugar en Tel Aviv, Israel. Sobre el escenario Miki intentará poner a bailar a todo el público asistente.

El catalán obtuvo finalmente el 34% de los votos para ir al popular certamen televisivo y se impuso a María Villar con su canción ‘Muérdeme’, 22% de los votos, y Natalia y Miki, 14% de los votos, con el tema ‘Nadie se salva’.