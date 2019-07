Marta López, la novia de Kiko Matamoros, revela que padeció anorexia

6 «Me alimentaba de Coca Cola Zero y chicle»

Es falta de confianza en sí misma la llevó a querer controlar su peso y su aspecto de manera obsesiva. Yo nunca he dejado de comer, yo solamente la reduje. Me alimentaba de coca cola zero y de chicles. Empecé a comer cada vez menos, a contar cada vez más calorías, a comprar barritas de dieta«. Y. mientras su dieta era cada vez más escasa, «cada día hacía más ejercicio».

