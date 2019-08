María José Suárez se atreve con un desnudo integral en la playa

María José Suárez no para de dar envidia con su verano. La modelo y empresaria no ha dejado de compartir imágenes de sus vacaciones en República Dominicana. Y es que está haciendo un tour por todas las playas del país, mostrando los espectaculares paisajes que está viendo. Hay que admitirlo, sus fotos nos dan mucha envidia.

Descubriendo la República Dominicana

Este viaje le ha permitido cambiar su forma de ver la vida. De hecho, asegura que los paisajes que ha visto no tienen nada que ver con los destinos de República Dominicana preferidos de los turistas: «Hoy a nuestra llegada a Playa de El Valle en #Samaná llevamos sólo un día aquí y estamos emocionados con la belleza de este lugar. Que día tan intenso y cuántos momentos para recordar en familia. Esta parte de Dominicana no tiene nada que ver el paisaje con Punta Cana, Isla Saona, Miches o Barahona que son las diferentes partes del país que os he ido mostrando por aquí. Naturaleza en estado puro. Mañana grabo vídeo de nuestra cabaña en la playa que es otra experiencia para no olvidar 👌🏻💫 #vacacionesenfamilia #elvallesamana«.

Vacaciones familiares en el paraíso

Pero su cuaderno de viaje no es lo único que está compartiendo María José Suárez. Y es que la modelo se ha atrevido con un desnudo integral en la orilla de la playa de la Bahía de las Águilas. Después de haber disfrutado de un baño en las espectaculares playas de este paraíso, María José se ha sentado en la orilla.

«Aunque sólo sea una vez en la vida hay que bañarse así…», escribía junto a la instantánea. De esta forma, anima a sus seguidores a hacer esto alguna vez en la vida.

Revoluciona las redes con un desnudo integral

La República Dominicana se ha convertido en un lugar muy especial para la sevillana, ya que desde hace un tiempo vive allí junto a su marido, el empresario Mauricio Barcelata, y el hijo que tienen en común, Elías, que el próximo 1 de septiembre cumplirá dos añitos. Aunque viven en Punta Cana, no dudan en descubrir los rincones que esconde el país siempre que pueden.

La diseñadora de moda y su familia se han escapado a uno de los paraísos naturales más espectaculares de la República Dominicana: el Valle de Samaná. La que fuera Miss España en 1996 ha subido fotografías de las espectaculares playas y paisajes de su lugar de vacaciones, al que ha accedido en una pequeña embarcación.